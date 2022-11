Ohne Genehmigung eröffnet: Neuer Gorillas-Standort sorgt für Zoff – „Halt‘s Maul und geh wieder ins Bett!“

Teilen

Ein Mitarbeiter des Lebensmittel-Lieferdienstes Gorillas. © Wolfgang Kumm/dpa/Archivbild

Keine Rücksicht auf Anwohner oder gar geltendes Recht – das scheint die Strategie des Lieferdiensts Gorillas. Er betreibt nun einen weiteren Standort ohne Genehmigung.

München - Das Unternehmen Gorillas hat abermals Tatsachen geschaffen – und einen weiteren Standort in der Maxvorstadt ohne die erforderliche Genehmigung der Stadt in Betrieb genommen: An der Gabelsbergerstraße 28, wo bis vor Kurzem das Auktionshaus Ruef seine Versteigerungsobjekte ausstellte, zieren jetzt Gorillas-Werbe-Slogans die Fenster.

Während in den ehemaligen Ausstellungsräumen im Vorderhaus noch Leere herrscht, ist im Rückgebäude des Anwesens bereits das Gorillas-Lager eingezogen: Hier schießen im Minutentakt die Kuriere auf ihren bulligen schwarzen E-Bikes über den Bürgersteig durch die Hofeinfahrt heran, um neue Ware aufzunehmen – und so schnell wie möglich zum Kunden zu bringen. Ein Münchner erlebte zuletzt eine unschöne Überraschung mit der „Mystery Bag“ von Gorillas.

Gorillas wurde neuer Standort in München untersagt - Unternehmen spielt auf Zeit

Die städtische Lokalbaukommission (LBK) lehnte den Antrag der Gorillas für eine Nutzungsänderung des vorhandenen Gebäudes zum Betrieb eines Online-Supermarktes, genauso wie an der Lothstraße 3-5, ab. Der Betrieb eines solchen Online-Supermarktes mit knapp achtzehn Stunden Betriebszeit sei mit dem Gebot der Rücksichtnahme auf die Anwohner in dem Wohngebiet um die Gabelsbergerstraße planungsrechtlich nicht vereinbar, erklärt ein Sprecher der LBK. Deswegen wurde den Gorillas im August 2022 die Nutzung des neuen Standortes untersagt. Dagegen hat das Unternehmen geklagt – und spielt damit vor allem auf Zeit, denn bis zu einer Entscheidung des Gerichts kann vorerst nichts gegen den Betrieb unternommen werden.

Laut Pressestelle des Verwaltungsgerichts München sind bei der zuständigen Kammer seit August bzw. September 2022 vier Verfahren der Gorillas anhängig: Sowohl für den Standort Gabelsbergerstraße als auch für den Standort Lothstraße wollen die Gorillas die Nutzungsuntersagung aufheben lassen und die Stadt auf Erlass der Baugenehmigung verpflichten.

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Anwohner verärgert über Gorillas: „Seit der Nutzungsuntersagung gehen sie vollkommen rücksichtslos vor“

Der zuständige Bezirksausschuss Maxvorstadt (BA 3) wendet sich entschieden gegen eine Ausdehnung der Gorillas im Viertel. Hier weiß man aus Erfahrung mit dem Standort an der Lothstraße, dass der Lieferdienst allseits zu nichts als Ärger führt: „Wenn die Gorillas einmal da sind, wird man sie nicht mehr los. Seit der Nutzungsuntersagung gehen sie vollkommen rücksichtslos vor, parken Gehwege zu und beleidigten Anwohner“, sagt Felix Lang (SPD), der als Anwohner der Lothstraße selbst betroffen ist.

Das kann sein Nachbar Thomas Schwarz bestätigen. Er wohnt unmittelbar neben der Einfahrt des Gorillas-Lagers. „Die geltenden Anlieferzeiten werden gar nicht beachtet. Als kürzlich wieder gegen 6.30 Uhr mit viel Lärm direkt vor der Einfahrt ausgeladen wurde, bin ich runter und bat, auf die Anwohner Rücksicht zu nehmen. Der Lieferant antwortete: „Du Hurensohn, halt’s Maul und geh wieder ins Bett!“

Derartige Beschimpfungen seien bei den Gorillas an der Tagesordnung, sagt Schwarz. Das Unternehmen selbst wollte sich „aus Wettbewerbsgründen“ nicht zu Details seiner Standorte äußern. Man optimiere allerdings fortlaufend das Geschäftsmodell und trete dazu auch in den Austausch mit Nachbarn, Gemeinden und den zuständigen Behörden, teilt eine Sprecherin der Gorillas mit. Ob und wie man die wild gewordenen Affen in der Maxvorstadt nun wieder los wird, müssen die Gerichte klären. (Ulrike Kremer)