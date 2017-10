Mann in die Intensivstation geprügelt - Zeugin macht wichtiges Foto 

Zu einer besonders schlimmen Gewaltausbruch kam es am frühen Sonntagmorgen in der Theresienstraße. Zwei Männer wurden krankenhausreif geprügelt.

München - Zu einer schweren Attacke kam es in der Nacht zum Sonntag in der Theresienstraße. Wie die Polizei nun mitteilte, konnten die mutmaßlichen Täter schnell festgenommen werden. Auch Dank einer aufmerksamen Zeugin!

Zwei junge Männer (22 und 24 Jahre alt) waren in der Nacht zum Sonntag auf der Theresienstraße unterwegs. Gegen 2.55 Uhr gerieten sie aus unklaren Gründen in Streit mit drei Männern, die in einem Kastenwagen unterwegs waren. Die drei Männer (21, 26 und 31 Jahre) prügelten und traten auf die Fußgänger ein - auch schon, als ihre Opfer bereits zu Boden gegangen waren.

Erst als Passanten auf die Schlägerei aufmerksam wurden und die Polizei riefen, flüchteten die drei Männer in ihrem Kastenwagen vom Tatort. Eine Zeugin fotografierte sie aber mit ihrem Fluchtfahrzeug. Vorbildlich verhielten sich auch weitere Passaten, die Erste Hilfe leisteten und den Rettungsdienst verständigten.

Die Zeugen konnten der Polizei die Schläger genau beschreiben und auch auf Grund des Fotos konnte die Polizei die drei Männer schnell festnehmen. Die Verdächtigen waren allesamt alkoholisiert. Der Fahrer des Kastenwagens (26) muss sich daher neben der gefährlichen Körperverletzung auch noch wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

22-Jähriger erleidet Gehirnblutung und Schädelfraktur

Die beiden Verletzten wurden im Krankenhaus behandelt. Besonders schlimm traf es den 22-Jährigen, der mit einer Gehirnblutung und Schädelfraktur stationär aufgenommen werden musste. Er befindet sich auf der Intensivstation, laut der Polizei besteht jedoch keine Lebensgefahr.

Die drei Tatverdächtigen werden am Dienstag dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Die besten und wichtigsten Geschichten aus diesem Teil Münchens posten wir auch auf der Facebookseite „Maxvorstadt mein Viertel“

mm/tz

Rubriklistenbild: © dpa, Pixabay/WerbeFabrik