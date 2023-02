Tierrettung in höchster Platznot: Neubau soll helfen, doch „an einen Spatenstich ist nicht zu denken“

Von: Phillip Plesch

Tiere überall! Auch das Büro von Chef Markus Baur ist voll mit Terrarien. © Felix Hörhager/dpa

Sogar in den Büros der Chefs sind Tiere untergebracht. Und auf den Gängen türmen sich Terrarien bis unter die Decke. Die Münchner Reptilienauffangstation platzt aus allen Nähten. Seit Jahren.

Daher wurde nahe Neufahrn (bei Freising) ein Grundstück gekauft, um einen Neubau hochzuziehen. Doch das Projekt ist ins Stocken geraten - und die Tierretter sind verzweifelt.

„Es geht schon seit vielen Jahren nicht mehr gut, der Neubau muss so schnell wie möglich realisiert werden“, sagt Dr. Markus Baur, Geschäftsführer der Reptilienauffangstation. In den Räumen der LMU an der Kaulbachstraße sind auf knapp 350 Quadratmetern Tiere untergebracht. Dazu kommen drei Stockwerke auf dem Tierheimgelände in Riem und drei Gewächshäuser in Freimann mit insgesamt 1400 Quadratmetern Fläche plus 500 Quadratmeter Freigehege.

München: Neubau soll nötigen Platz für Tierrettung verschaffen

Echsen, Schlangen, Affen, Alligatoren - rettet beispielsweise der Zoll am Flughafen ein Tier vor Schmugglern, landet es in der Auffangstation. Rund 2000 Viecherl pro Jahr.

Der Neubau muss also her: Er hätte eine Fläche von 3500 Quadratmetern plus Freigehege. Alle Standorte könnten zusammengelegt werden und es gäbe Platz für Notfälle. Doch: „An einen Spatenstich ist nicht zu denken.“ Für das vom Staat getragene Projekt war vom Ministerrat vor über zehn Jahren ein Kostendeckel von zehn Millionen Euro veranlasst worden.

München: In Folge der Krise gingen die Baupreise durch die Decke

Nach Schwierigkeiten, überhaupt ein Planungsbüro zu finden, gab es erste Entwürfe. Immerhin ist es die erste neu geplante Reptilienauffangstation in Deutschland. Aber: Die Kosten waren zu hoch, also wurde abgespeckt. Im Juni lag die Planung endlich im Rahmen. Doch in Folge der Krise gingen die Baupreise durch die Decke. Und die Regierung von Oberbayern musste die Pläne ja erst unter die Lupe nehmen. „Die Preisentwicklung ist der Prüfung davongelaufen“, erklärt Baur.

Also wurde das Umweltministerium ins Boot geholt. „Die Prüfung der von der Reptilienauffangstation eingereichten Unterlagen läuft. Ziel ist ein zügiger Abschluss der Prüfung“, heißt es vom Ministerium. Die Frage ist nur: Wer bezahlt dafür? „Wenn wir alles nach unseren Vorstellungen umsetzen, müsste man aktuell wohl 20 Millionen Euro in die Hand nehmen“, sagt Baur. Selbst die abgespeckte Variante würde die zehn Millionen übersteigen. „Es muss ein Umdenken stattfinden“, fordert Baur. „Ich denke, wir haben deutschlandweit einen herausragenden Ruf. Darauf sollte der Freistaat stolz sein und daher auch seine Türen aufmachen.“ Er hofft, dass sein Anliegen wieder beim Ministerrat landet und nimmt auch die Stadt München in die Pflicht.

Unterstützung bekommt er vom Landtagsabgeordneten Benno Zierer (Freie Wähler). Der setzte sich zuletzt dafür ein, dass die Auffangstation Geld aus dem Härtefallfonds bekommt: 200 000 Euro. Fakt ist: Der Juni rückt immer näher. Dann könnte die Gemeinde Neufahrn das Grundstück zurückkaufen, wenn bis dahin kein Bauantrag gestellt wurde. Eine enge Kiste. pp

