Zwei Autos gehen fast zeitgleich in Flammen auf – Fahrzeuge durch Brände komplett zerstört

Von: Tanja Kipke

Die Feuerwehr konnte das Auto in der Implerstraße schnell löschen. © Berufsfeuerwehr München

Am Dienstag haben in München zwei Autos plötzlich Feuer gefangen. Die Feuerwehr musste innerhalb von anderthalb Stunden beide Brände löschen.

München – Aus der Motorhaube seiner Mercedes E-Klasse bemerkte ein Taxifahrer am Dienstagvormittag Rauch aufsteigen. In der Elisenstraße (Maxvorstadt) stellte er sein Auto ab und rief die Feuerwehr. „Ein Atemschutztrupp löschte mit einem C-Rohr den Brand schnell ab“, schreibt die Feuerwehr München in einer Mitteilung. Die Polizei sperrte die Straße in beiden Richtungen für den Einsatz ab.

In Sendling: Zweites Auto geht in Flammen auf

Kurze Zeit später geriet ein Renault-Fahrer in der Implerstraße in Sendling in „eine nahezu identische Situation“. Der Fahrer sah ebenfalls Rauch aus seinem Auto aufsteigen und alarmierte die Einsatzkräfte. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Wagen bereits in Flammen, konnte jedoch schnell gelöscht werden. Auch hier sperrte die Polizei den betreffenden Straßenbereich ab.

Durch die Einsätze kam es zu erheblichen Behinderungen im morgendlichen Verkehr. Bei beiden Einsätzen gab es keine Verletzten, die beiden Fahrer hatten das Feuer frühzeitig bemerkt. Die Höhe der Schadenssumme könne von der Feuerwehr nicht beziffert werden.

