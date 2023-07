Zwei Sechsjährige aus München vermisst: Polizei fahndet mit Großaufgebot

Von: Lukas Schierlinger

Nach diesen beiden Buben sucht die Polizei derzeit. © Polizei München

Wer hat die beiden Jungen gesehen? Aktuell läuft in München eine Vermisstenfahndung nach zwei Sechsjährigen.

München – Seit Montagmittag (3. Juli) werden von einem Spielplatz in der Münchner Blutenburgstraße zwei jeweils sechsjährige Jungen vermisst. „Die beiden könnten zusammen oder getrennt im Stadtgebiet orientierungslos umherirren“, berichtet die Münchner Polizei. Womöglich seien sie aber auch mit U-Bahn, S-Bahn, Bus oder Tram unterwegs.

Die Münchner Polizei fahndet mit einer Vielzahl an Einsatzkräften nach den beiden Jungen. Die Ermittlungen führt das Kommissariat 14 (Vermisstenfälle).

Zwei Sechsjährige in München vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei hat eine Beschreibung des Duos mit der Öffentlichkeit geteilt. Hinweise werden unter der 110 oder an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

1. Kind (Roham Enayat)

Größe: 140 cm

Schlanke Statur

Schwarze, kurze Haare

Bekleidet mit einem grünen Pokemon-Oberteil und einer bunten Hose

2. Kind (Finn Barke)

Größe: 140 cm

Normale Statur

Blonde, kurze Haare

Bekleidet mit einem braunen T-Shirt mit „Pikachu“-Aufdruck, rotes Käppi, dunkelblaue kurze Hose

