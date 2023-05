Aktion erfordert aufwendige Verwandlung: „Münchens einzige Meerjungfrau“ taucht mit Haien

Von: Elisa Buhrke

„Die einzige Münchner Meerjungfrau“ Daniela Rodler taucht im Sealife mit Fischen und Haien. © NEWS5 / Deyerler

Eine Meerjungfrau taucht im Sea Life München mit Haien und anderen Fischen. Dahinter steckt die Münchner Stuntfrau Daniela Rodler. Sie erklärt, wie sie sich in die Nixe verwandelt.

München – Sie bezeichnet sich selbst als „die einzige Münchner Meerjungfrau“: Daniela Rodler, Stuntfrau und Schauspielerin, ist am Montag, 15. Mai, im Sea Life im Olympiapark mit Haien auf Tauchkurs gegangen. Laut Geschäftsführer der Unterwasserwelt soll die Aktion auf Artenschutz im Meer aufmerksam machen. Vor allem bietet Rodlers Performance aber auch an kommenden Terminen eine Attraktion für Kinder und Familien.

„So eine Flosse wiegt zwischen 15 und 20 Kilo“: Meerjungfrau zieht aufwendiges Kostüm an

„Meerjungfrau wird man, indem man einfach denkt, man ist es“, erklärt Rodler im Interview mit News5. Ganz so einfach ist es dann aber doch nicht: Für ihre Verwandlung in das Wasserwesen zieht die Stuntfrau eine Fischflosse aus Silikon an, die sich nicht mit kommerziellen Stoffkostümen vergleichen lasse. In das Silikon sei eine Monoflosse aus Carbonfasern eingebaut. „Die ist relativ schwer, also so eine Flosse wiegt zwischen 15 und 20 Kilo“, beschreibt die Münchnerin. Auch das Profi-Kostüm an- und wieder auszuziehen, dauere „seine Zeit“.

Rodler ist gelernte Apnoe-Taucherin. Sie ist in der Lage, mit nur einem Atemzug und ohne Hilfsmittel möglichst lange unter Wasser zu bleiben. „Apnoe“ bedeutet Atemstillstand. Bei Wettkämpfen tauchen Extremsportler ohne Sauerstoffzufuhr teilweise mehr als 200 Meter und mehr als acht Minuten lang in die Tiefe. „Das ist für meinen Job nicht notwendig“, relativiert die Stuntfrau gegenüber News5. Beim Modeln unter Wasser würden bereits eine Minute Tauchzeit und etwa zehn Meter Tiefgang reichen – dort, wo noch Sonnenlicht vorhanden sei.

Traum bereits als Kind: Daniela Rodler ist Meerjungfrau, Stuntfrau und Schauspielerin

Den Traum, eine Meerjungfrau zu sein, hätte sie bereits als Kind gehabt. Letztendlich unterstützten sie ihre Eltern dabei: „Die haben mich ein bisschen für verrückt gehalten und mich in einen Schwimmverein gesteckt.“ Durch Erfahrungen im Wettkampfschwimmen, Gerätetauchen, im Ballett und im Schauspiel hat sich Rodler eine Karriere als Unterwasser-Stuntfrau aufgebaut.

Doch sie steht nicht nur als Nixe vor der Kamera: Reaktion der Eltern: „Neben der Meerjungfrau bin ich auch gelegentlich eine Wasserleiche.“ In den kommenden Wochen wird sie samstags aber erst einmal im Sea Life auftreten – in kinderfreundlichem Kostüm: Laut Angaben von Sea Life München können Familien noch am 20. und 27. Mai sowie am 17. Juni und 24. Juni Fotos mit ihr aufnehmen und sie anschließend beim Schwimmen beobachten.

Sea Life München: Aufmerksamkeit für das Thema Meeresschutz

„Wir wollen auf lockere, ansprechende Weise aufmerksam machen auf Themen rund um Meeresschutz“, erklärt der Geschäftsführer des Sea Life München, Patrick Verbaast, gegenüber News5. Neben den Auftritten von Rodler führe auch ein Themenpfad durch die gesamte Unterwasserwelt. Das Sea Life München sei das größte Meeres-Aquarium in Bayern und beherberge über 2000 Tiere. „Wobei man die Reise von der Isar bis in die großen Ozeane machen kann“, so Verbaast.

Tierschutz-Organisationen wie Peta kritisieren Aquarien wie das Sea Life immer wieder wegen Tierquälerei und der Haltung von Haien und Walen auf engstem Raum. Gleichzeitig versucht das Sea Life München mit verschiedenen Aktionen, selbst etwas für den Tierschutz zu tun: So nahm es 2021 Reptilien aus der überfüllten Münchner Auffangstation auf.

