Mehr Münchner fahren öffentlich: Weniger Stau dank 9-Euro-Ticket

Deutschlandweit hat das 9-Euro-Ticket ganz unterschiedliche Effekte. In München sind sie positiv: Zum einen gibt es weniger Verkehr, zum anderen entdecken Neukunden den Nahverkehr. Die Grünen fordern eine rasche Fortführung des Angebots.

Endspurt beim 9-Euro-Ticket! Mit dem Monat August endet die Sommer-Sonderaktion, die eine billige Nutzung des Öffentlichen Nahverkehrs in ganz Deutschland möglich gemacht hat. Die Resonanz? Je nach Angebotslage ganz unterschiedlich. In München, wo Bus- und Bahnlinien eng vernetzt sind, ist das Fazit positiv. Für den Nahverkehr wie für die Straßen. Es zeigt sich: Mit dem Start des Tickets gab es weniger Stau!



Der Verkehr ging im Juni zurück

Im Juni, dem ersten Monat des Aktionszeitraums, stieg der Verkehr nicht – wie zu dieser Zeit üblich – sondern ging um drei Prozent zurück. „Das klingt zunächst nach einem kleinen Unterschied - aber dass es diese Änderung im Jahreszeitraum gibt, ist außergewöhnlich“, sagt Dr. Allister Loder, Forschungsteamleiter bei der Technischen Universität München. Die TU begleitet den Aktionszeitraum mit einer Studie, bei der die Bewegungsdaten von 1000 Münchnern per App ausgewertet werden. Zu der Prognose, dass es wegen des 9-Euro-Tickets weniger Stau in den deutschen Großstädten geben könnte, war aber auch der Verkehrsspezialist „Tom Tom“ nach einer Auswertung seiner Daten in der ersten Phase des Aktionszeitraums gekommen.



Neukunden fahren in der Freizeit öffentlich

Aber: Es ist freilich nicht so, das alle Autofahrer wegen des neuen Billig-Billets ihre Wagen in der Garage stehen lassen. Vielmehr handelt es sich Zusatzfahrten und -reisen, die im Nahverkehr angetreten werden. Zu dieser Zwischenbilanz kommen auch die TU-Forscher. Die bislang ausgewerteten Bewegungsdaten zeigen: 22 Prozent der Teilnehmer, die vorher nicht Bus und Bahn genutzt haben, sind nun öffentlich unterwegs. 35 Prozent der Teilnehmer nutzen den Nahverkehr häufiger als vor der Aktion. Allerdings lassen nur drei Prozent ihr Auto häufiger stehen. „Es war nicht zu erwarten, dass sich das tägliche Verhalten wegen eines neuen Angebots radikal ändert“, erklärt Studienleiter Prof. Klaus Bogenbeger vom Lehrstuhl für Verkehrstechnik. „Umso höher ist der Anteil der Menschen einzustufen, die erstmals mit Alternativen zum eigenen Auto unterwegs ist.“



Und das sind nicht etwa Pendler, wie es von Seiten der Münchner Verkehrsgesellschaft MVG heißt: „Die neu hinzugekommenen Fahrgäste verteilen sich insbesondere auf die Nebenverkehrszeiten und das Wochenende.“ Bis Mitte Juli hat die MVG 1,1 Millionen Billig-Billets verkauft. Mit dem Start der Aktion liegt die Zusatz-Auslastung bei zehn Prozent.



Grüne fordern Fortsetzung des Angebots

Zahlen, die das 9-Euro-Tickets für Zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) zu einem „riesigen Erfolg“ machen. „Ich wünsche mir, dass es eine Fortsetzung gibt, und zwar unmittelbar im Anschluss.“ Habenschaden lobt den konkreten Vorschlag, den die Grünen auf Bundesebene gemacht haben: 29 Euro für die Region, 49 Euro bundesweit. „Regional sind wir damit auch sehr nah an der Idee eines 365€-Tickets, das ich schon lange fordere.“ Mobilität werde so einfacher und bezahlbar – für alle Bürger.