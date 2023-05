Mehr Schutz für Mieter in München: Diese Regelung greift ab 1. Juni - „Hätte schon zwei Jahre gelten können“

Von: Sascha Karowski

Ab Donnerstag (1. Juni) gelten für Hauseigentümer neue Regeln. Wer Miet- in Eigentumswohnungen umwandeln will, braucht eine Erlaubnis von der Stadt. Die ist dennoch verärgert.

München - Ein wenig Entspannung für den aufgeheizten Münchner Miet-Markt! Ab dem 1. Juni ist in Gebäuden mit mindestens elf Wohnungen eine Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnraum ohne Genehmigung der Verwaltung nicht mehr möglich. Das teilt die Stadt mit. Durch die neue Regelung würden laut Mitteilung sehr viel mehr Mieter als bisher profitieren, denn bisher hatte die Verwaltung lediglich in den 35 Erhaltungssatzungen ein Mitspracherecht.

Mehr Schutz für Mieter in München - OB Reiter ist verärgert: „Hätte schon seit zwei Jahren gelten können“

Die Satzungen umfassen 201 100 Wohnungen, in denen circa 347 300 Menschen leben. Fortan gilt die Regel stadtweit. „Der Freistaat Bayern hat nun endlich die von mir seit 2021 geforderte Möglichkeit geschaffen“, sagt OB Dieter Reiter. „Ich freue mich sehr über diesen Schritt, auch wenn das stadtweite Umwandlungsverbot schon seit zwei Jahren gelten könnte.“



Möglich geworden ist die neue Regelung wegen einer Novelle des Baugesetzbuches, das sogenannte Baulandmobilisierungsgesetz, das im Sommer 2021 auf Bundesebene verabschiedet worden war und von den Ländern sukzessive umgesetzt werden sollte.

Mehr Schutz für Mieter in München: Verordnung bleibe hinter den gesetzlichen Möglichkeiten zurück

Der Freistaat ließ sich lange Zeit, was unter anderem von Mieterverbänden und von der Stadtspitze in München kritisiert worden war – nicht nur wegen des Zeitfaktors, auch die inhaltliche Ausgestaltung lasse zu wünschen übrig, sagte Reiter am Mittwoch. „Die Verordnung bleibt hinter den gesetzlichen Möglichkeiten des Baugesetzbuches zurück. Ich hätte mir eine schärfere Regelung gewünscht, nach der eine Umwandlung bereits ab vier Wohneinheiten in einem Gebäude hätte genehmigt werden müssen.“ Davon hätten noch deutlich mehr Mieter profitiert.



„Auch ich freue mich darüber, dass nun endlich die rechtlichen Voraussetzungen für ein stadtweites Umwandlungsverbot geschaffen worden sind“, sagt Sozialreferentin Dorothee Schiwy. „Es ist allerdings überaus ärgerlich, dass der Freistaat Bayern erst einen Tag vor dem ersten Geltungstag die Verordnung veröffentlicht hat. Das hat uns die Vorbereitung des Vollzugs erheblich erschwert.“ Schließlich müssten viele rechtlich rechtlich komplexe Details geklärt und genaue Vorgehensweisen für den Vollzug konzipiert werden.