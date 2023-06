Mann geht SPD-Mitglied (83) bei Fest in München verbal an – Verdacht fällt schnell auf „AfD-Depp“

Von: Carina Blumenroth

Panteleimon Christofilis (83, rechts im Bild) hilft beim Kinderfest des SPD-Bezirksausschusses Berg am Laim. © Alexander Friedrich

Sonne, Spielespaß für Kinder und Konfrontation: Am Samstag (24. Juni) setzte sich SPD-Politiker Alexander Friedrich für einen ‚seiner‘ Helfer beim Kinderfest ein.

München – Lachende Kinder auf der Hüpfburg, auf der Riesenrutsche und vermutlich gute Stimmung gab es beim Kinderfest des Bezirksausschusses in Berg am Laim. Vier Stunden lang haben Verantwortliche des SPD-Bezirksausschusses dafür gesorgt, dass hunderte Kinder einen schönen Nachmittag haben, informiert Alexander Friedrich auf Facebook. Am Rande der Veranstaltung gab es eine weniger schöne Begegnung für das Team der SPD.

Kinderfest in „der prallen Sonne“: 83-Jähriger packt mit an

Die Corona-Pandemie hat einen kurzen Stopp des Kinderfestes des Bezirksausschusses veranlasst. Bereits 2022 konnte wieder gemeinsam gefeiert werden. Auch am vergangenen Samstag (24. Juni) war es wieder so weit. Mit dabei war auch Panteleimon Christofilis (83). Er ist Mitglied im Bezirksausschuss Berg am Laim und setzt sich bei der SPD vor Ort ein. Am Samstag sei er schon um 10.00 Uhr vor Ort gewesen, um zu helfen, sagt Alexander Friedrich unserer Redaktion. In den Schatten und sich ausruhen wollte er selten, so der Politiker. Christofilis sei engagiert dabei, sei es beim Aufbauen der Kinderhüpfburg oder bei Aufräumarbeiten.

Panteleimon Christofilis (83, links im Bild) beim gemeinsamen Aufbau einer Hüpfburg beim Kinderfest. © Alexander Friedrich

Abends teilt der Politiker Alexander Friedrich ein weniger schönes Ende des Kinderfestes. Friedrich habe gerade eine Bierbank getragen, als er Christofilis mit einem Mann reden gesehen hat. Christofilis, der gerade eine Bierbank trug, wurde der Weg versperrt. Er soll wegen seines T-Shirts angesprochen worden sein. Christofilis trug an dem Tag ein rotes Shirt mit dem Logo der SPD. Der Mann, der ihn ansprach, habe die Rhetorik von AfD-Anhängern genutzt. Genannt wurde beispielsweise „Verrat am Volk“ und die „SPD sei nicht wählbar“. Friedrich habe die Situation auflösen wollen, wollte, dass Christofilis weiter kann. Der Mann sei später schimpfend gegangen. Ob der Mann wirklich der AfD zugeordnet werden kann, ist unklar. In seinem Posting auf Twitter schreibt Friedrich von einem „AfD-Depp“.

„Panteleimon hat sich allein heute Nachmittag mehr für die Gesellschaft engagiert als der Hamperer sein ganzes Leben. Deshalb: Vielen Dank, Panteleimon!“, schreibt Friedrich bei Twitter weiter. Generell würde Christofilis immer gerne mithelfen, sagt Friedrich gegenüber unserer Redaktion. Was der „Hamperer“, wie Friedrich ihn nennt, tut, ist für unsere Redaktion nicht nachprüfbar.

Alexander Friedrich ist Vorsitzender des SPD-Bezirksausschusses in Berg am Laim und Direktkandidat für die bayerische Landtagswahl 2023 in München-Bogenhausen.

Tweet wird kritisch kommentiert: „Beleidigen können die Kandidaten der SPD richtig gut“

Unter seinem Tweet sammelt Friedrich einige Kommentare. Manche fragen sich, wo „der Nachwuchs war, dass man einen 80-Jährigen einspannen“ muss. Andere zweifeln die geschilderte Story an: „Wäre es so gewesen, hätten Sie das doch mit ihrem Handy gefilmt. Falls es zutreffen würde, ist der Schwafler natürlich ein Vollgummi“. Weitere Kommentare:

„Nennt sie nicht Deppen, nennt sie Faschisten.“

„Beleidigen können die Kandidaten der #SPD richtig gut. Achja stimmt, sonst können sie ja gar nichts.“

„Wenn man sich hier die Kommentare durchliest, sieht man, was Hass und Hetze zurzeit anrichten. Schämt euch!“

