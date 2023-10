Nach Messerattacke im Wettbüro: Brutalo-Räuber muss vier Jahre hinter Gitter - Angestellter wurde verletzt

Er wollte mit vorgehaltenem Messer ein Münchner Wettbüro ausrauben - doch ein Angestellter konnte sich gegen den 27-jährigen Räuber wehren. Jetzt muss der Messermann ins Gefängnis. Das Landgericht verurteilte Jurica M. zu vier Jahren Knast.

München - Schon seine schiere Präsenz im Gerichtssaal war einschüchternd: Unter seinen prallen Muskeln spannte das Hemd von Jurica M. (27). Die Haare hat er abrasiert, seine dicken Arme sind mit Tattöwierungen übersäht. Doch am Landgericht konnte der Angeklagte damit nicht beeindrucken. Er wurde wegen versuchter besonders schweren räuberischen Erpressung verurteilt und muss lange ins Gefängnis.

Was war passiert? Nach den Feststellungen des Gerichts hatte der 27-jährige mit einem Küchenmesser bewaffnet versucht, die Filiale eines Sportwettenanbieters in München zu überfallen. „Das Vorhaben des Angeklagten scheiterte allerdings an der massiven Gegenwehr eines Mitarbeiters“, erklärt Pressesprecher Dr. Laurent Lafleur. Dieser sei bei der Tat sogar noch im Rahmen eines Gerangels leicht verletzt worden. „Es gelang ihm allerdings, den Angeklagten zu vertreiben, unter anderem, indem er den Angeklagten mit mehreren Fernbedienungen bewarf.“

Eine Kamera hatten den versuchten Raubüberfall minutiös aufgezeichnet, hatte die erfahrene Strafrichterin Richterin Nicole Selzam im Prozess erklärt. Auch weil die Tat ohnehin dokumentiert war, hatte der Angeklagte wohl ein vollumfänglich Geständnis abgelegt.

„Das Geständnis wertete das Gericht ebenso zugunsten des Angeklagten wie den Umstand, dass er strafrechtlich bislang noch nicht in Erscheinung getreten war“, sagt Laurent Lafleur. „Zu seinen Lasten wurde der potenziell hohe Schaden sowie die zusätzliche Verletzung des Geschädigten bei der Strafzumessung eingestellt.“

Insgesamt vier Jahre Haft sprach die Richterin gegen Jurica M. aus. Zudem ordnete die Kammer die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.