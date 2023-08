Facebook, Instagram, WhatsApp: Meta plant neues Büro in München

Von: Adriano D'Adamo

Meta zieht im Oktober nach München. Der Konzern hinter Facebook und Instagram plant auf dem „Campus der Ideen“ an immersiver Technik und künstlicher Intelligenz zu forschen.

München – Ein weiterer Technikriese zieht nach München. Meta, der Konzern hinter Social-Media-Apps wie Facebook und Instagram, eröffnet voraussichtlich im Oktober 2023 ein neues Büro auf dem „Campus der Ideen“ in der Balanstraße. Meta hat bereits jeweils einen Standort in Hamburg und Berlin. Der Konzern hat sich für München aufgrund der Forschung und der Fachkräfte entschieden, erklärte er in einer offiziellen Pressemitteilung.

Spitzenforschung in Bayern: Deswegen zieht Meta nach München

Laut Meta waren die bayerische Spitzenforschung, Fachkräfte und Nähe zu anderen relevanten Unternehmen ausschlaggebend für die Standortwahl. „Indem wir jetzt mit einem Büro in München vertreten sind, können wir unsere Partnerschaften weiter ausbauen. Die vielen Unternehmen, Industriezweige und akademischen Institutionen, die in Bayern ansässig sind, machen München für uns zu einem optimalen Standort“, schrieb Angelika Gifford, Vizepräsidentin für Europa, den Nahen Osten und Afrika bei Meta, in der offiziellen Ankündigung.

In München sind auch andere Technikkonzerne vertreten, wie Microsoft und Apple. Im März gab Apple bekannt, dass sie eine Milliarde Euro in den Münchner Standort investieren wollen. In der Landeshauptstadt steht das europäische Zentrum für Chip-Design des iPhone-Herstellers.

Künstliche Intelligenz und immersive Technik: Pläne für den „Campus der Ideen“ stehen

Der Mutterkonzern von Facebook gab auch die Pläne bekannt, wie das Büro auf dem „Campus der Ideen“ aussehen soll. Die Räumlichkeiten sollen auf zwei Etagen Platz für rund 100 Mitarbeiter bieten. Der Standort München soll vor allem an immersiver Technologie und künstlicher Intelligenz forschen.

Im Erdgeschoss sollen Events für Meta und lokale Entwickler stattfinden. Aus der Landeshauptstadt heraus soll der Vertrieb von Meta in Süddeutschland übernommen und die Partnerschaften mit akademischen Institutionen in Bayern ausgebaut werden. Wie die neuen Büros von Meta sich auf München als Standort auswirken werden, bleibt abzuwarten - und ob es zu Streitereien in der lokalen Politik führen kann, wie es bei Apple vor einigen Monaten der Fall war.

Der iPhone-Hersteller kaufte ein Grundstück in der Seidlstraße für sein Zentrum für Chip-Design. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter forderte, dass Apple auch Wohnungen für die eigenen Mitarbeiter bauen soll. Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner glaubt hingegen, dass die Landeshauptstadt mit solchen Forderungen an Attraktivität als Standort verlieren würde.

