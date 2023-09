Frauen sollen Notlage vorgetäuscht und abkassiert haben: 330.000 Euro Schaden durch Betrug

Von: Andreas Thieme

Die Angeklagten versteckten ihre Gesichter beim Prozess am Landgericht © SIGI JANTZ

Zwei Frauen sollen 90 Menschen abgezockt haben, indem sie eine Notlage vortäuschten. So ergaunerten sie sich mutmaßlich 330.000 Euro.

München - Sie machten auf Mitleid und am Ende fette Kohle: Zwei mutmaßliche Betrügerinnen sollen über Jahre mehrere Menschen abgezockt haben, indem sie ihnen eine dramatische Notlage vorgetäuscht haben. Laut Anklage machten sie damit 330.000 Euro Beute!

Prozess in München: 82-jähriger Rentner verlor 58.000 Euro

Gestern mussten Vesna J. (35) und Mirela J. (22) vor Gericht. Ihnen wirft die Staatsanwaltschaft München I insgesamt 90 Betrugstaten vor. Bereits im Sommer 2017 sollen die beiden Frauen ihren gemeinsamen Tatplan geschmiedet haben, mit dem sie vor allem auf das Geld anderer Leute aus waren. Durch ganz Süddeutschland sollen die Angeklagten mit ihrer Mitleids-Masche getourt sein.

Im September 2020 ging ihnen ein Rentner (82) aus München auf dem Leim. Ihm gaukelte Mirela J. laut Anklage vor, sie brauche dringend 600 Euro - sonst würde ihre Familie obdachlos werden, weil sie die Miete nicht begleichen könne. Ein Jahr lang zahlte der Senior dann immer wieder Beträge an Mirela J., die ihm gegenüber auch Operationen vorgetäuscht hatte. Rund 58 000 Euro ergaunerte sie laut Anklage von dem Mann.

Andere Männer sollen die beiden Frauen vor Kirchen oder Grabstätten angesprochen und jeweils um Hilfe gebettelt haben. Dringend bräuchten sie Geld: Mal für eine angeblich lebensnotwendige Darm-OP der Schwester, mal weil der Neffe einen schweren Unfall gehabt hätte. Laut Staatsanwaltschaft alles dreist gelogen. Doch auch bei Frauen funktionierte die Masche: Eine Mutter aus München, die selbst drei Kinder hat, gab mehr als 10 000 Euro, nachdem sie vor einer Kita in Giesing angesprochen wurde. Vesna und Mirela J. droht jetzt jahrelange Haft. Am 10. Oktober soll das Urteil fallen.

