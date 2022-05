Miet-Wahnsinn in München: Neue Studie zeigt, wie Sie sparen können - bis zu 39 Prozent

Von: Theresa Kuchler

Um dem Mietpreis-Wucher in München zu entkommen, empfehlen Experten die Wohnungssuche im Umland. © Felix Hörhager/dpa

Die Mietpreise in München explodieren. Wer dem entgehen will, sollte sich im Umland nach Wohnungen umschauen. Eine Studie zeigt, wie deutlich sich hier sparen lässt.

München - Dass sich die Mietpreise in München in schier außerirdischen Sphären bewegen, ist weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Immerhin führt die Isar-Metropole seit Jahren das Ranking der teuersten Städte Deutschlands an: Zwischen 14,60 Euro und 22,60 kostete im Schnitt der Quadratmeter Münchner Wohnraum im Jahr 2021. Absolute Wucherpreise, die gerade für Familien, Studenten und Geringverdiener kaum noch erschwinglich sind.

Die hohen Mieten und die Möglichkeit von Home-Office lassen den Blick vieler Wohnungssuchender in München daher immer öfter in das Umland schwenken - was finanziell einen enormen Unterschied machen kann: Laut dem Immobilien-Suchportal immowelt sparen Mieter im Münchner Umland ganze 39 Prozent im Vergleich zur Stadt.

Mietpreise in München: Hohes Sparpotenzial für Pendler

Für die Analyse hat immowelt die Mietpreise in acht deutschen Städten mit deren Umland verglichen. Das Ergebnis: Das Sparpotenzial rund um München, Frankfurt und Köln ist besonders groß - allerdings erst ab einer gewissen Entfernung zur Stadt.

So sparen Pendler, die eine Strecke von einer Stunde in Kauf nehmen, am meisten: Während ein Quadratmeter Wohnung bei einer 60-minütigen Entfernung zur Stadt im Schnitt elf Euro kostet, sind es in der Isar-Metropole schon schlappe 18 Euro.

Das gilt es bei der Wohnungssuche auf dem Land zu beachten

Wer eine Wohnung im Umland anmieten will, sollte allerdings beachten, dass Immobilien in den ländlichen Gemeinden häufig älter sind als in der Stadt. Somit müssen Mieter mit Nachteilen wie einer geringeren Energieeffizienz rechnen.

Hinzu kommt, dass gerade in kleineren Ortschaften Häuser gerne unmittelbar an der Durchfahrtsstraße liegen. Es gibt aber auch im Umland zahlreiche Objekte, die entweder neu gebaut oder kernsaniert sind - und trotzdem deutlich weniger Miete kosten als Wohnungen innerhalb der Stadtgrenze.

Stadt Angebotsmiete Stadtgebiet (pro qm) Angebotsmiete 60-Minuten-Zone (pro qm) Ersparnis 60-Minuten-Zone zur Stadt Berlin 10,60 Euro 7,90 Euro 25 Prozent Frankfurt 13,60 Euro 8 Euro 41 Prozent München 18 Euro 11 Euro 39 Prozent Köln 11,60 Euro 7,30 Euro 37 Prozent

Umso näher die Wohnung an der Stadt liegt, desto tiefer wird wiederum der Griff ins Portemonnaie. Die immowelt-Analyse hat ergeben, dass Mieter im Münchner Umland, die eine halbe Stunde von der Stadt entfernt leben, nur 17 Prozent weniger Miete zahlen. Gerade in Orten mit einer guten ÖPNV-Verbindung nach München ist der Unterschied im Mietpreis daher schon gar nicht mehr so groß.

Dass sich im unmittelbaren Umland der Großstädte oftmals nur noch wenig bei der Miete sparen lässt, liegt auch an der starken Nachfrage der vergangenen Jahre. Für immer mehr Menschen sind die teuren Mieten innerhalb der Stadtgrenzen kaum noch bezahlbar. Das direkte Umland war bislang für viele die einzige Möglichkeit, um finanzielle und berufliche Aspekte in Einklang zu bringen.

Überraschend: Mieten steigen im Umland stärker als in der Stadt

Das zeigt auch eine Studie, die das ifo Institut und immowelt zu den Wohnpräferenzen der deutschen Bevölkerung durchgeführt haben. Dabei kam heraus, dass die Mieten sind im direkten Umland teils stärker gestiegen sind als in den Städten selbst - ein überraschendes Ergebnis, zu dem auch die Corona-Pandemie beigetragen hat.

Wie die Untersuchung zeigt, haben sich etwa die Angebotsmieten im 30-Minuten-Umkreis von Frankfurt von 2020 auf 2021 um vier Prozent verteuert, während sie in der Stadt konstant geblieben sind. Die Münchner 30-Minuten-Zone verzeichnet sogar einen Anstieg von sechs Prozent. Im Stadtgebiet kletterten die Mietpreise dagegen nur um ein Prozent. (kuc)