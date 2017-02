Bernaysschule: Kein Tausch mit GWG - doch der Neubau kommt

Das Gebäude der Schule an der Bernaysstraße ist marode und soll neu gebaut werden. Dazu war ein Grundstückstausch mit der GWG geplant. Der wurde jetzt abgelehnt. Doch der Neubau kommt trotzdem.

Was der Bezirksausschuss (BA) Milbertshofen-Am Hart schon lange zu wissen glaubte, hat das Planungsreferat jetzt bestätigt: Die Stadt lehnt nach fast zwei Jahren den im März 2015 vorgeschlagenen Neubau der Grund- und Mittelschule an der Bernaysstraße auf dem Grund der GWG mit anschließendem Grundstückstausch ab. Der Neubau würde nicht auf das GWG-Areal am Harthof passen, heißt es.

Die Schule an der Bernaysstraße ist und bleibt ein Sorgenkind des BA: Das Gebäude ist marode, erst sollte es saniert werden, jetzt ist ein Neubau geplant. Von einem „Hängen und Würgen“ spricht der BA-Vorsitzende Fredy Hummel-Haslauer (SPD).

Im Rahmen der Schulbauoffensive gibt es nun aber einen konkreten Zeitplan: Der vierstöckige Neubau wird auf dem jetzigen Schulgelände entstehen. Die Schüler bleiben während der Bauzeit im Bestandsgebäude und ziehen anschließend in den Neubau um. Dann wird das alte Gebäude abgerissen, an seiner Stelle entsteht eine Dreifachturnhalle. Der Baubeginn ist für Herbst 2018 geplant, mit der Fertigstellung rechnet das Bildungsreferat 2021.

cva