Blitz-Show im Olympiastadion: Gewitter sorgt für spektakuläre Szenen bei Depeche-Mode-Konzert

Von: Lukas Schierlinger

Auf ihrer Deutschlandtour machten Depeche Mode Halt in München – und bekamen gleich einmal die Launen des hiesigen Somnmers zu spüren.

Update 21. Juni, 6.52 Uhr: Die Fans von Depeche Mode im Münchner Olympiastadion haben dem Gewitter über der bayerischen Landeshauptstadt am Dienstagabend getrotzt. Trotz strömenden Regens feierten Tausende Menschen die Synthie-Pop-Band von Dave Gahan und Martin Gore, die vor voll besetzten Rängen vor allem Songs aus ihrem neuen Album „Memento Mori“ spielten.

Gerade wegen des Gewitters bot sich den Zuschauerinnen und Zuschauern des Open-Air-Konzerts eine spektakuläre Kulisse. Während der Auftritt auf der Bühne von einer Lichtshow begleitet wurde, zuckten am Himmel unzählige Blitze, mitunter rhythmisch im Sekundentakt.

Depeche-Mode-Konzert in München: MVG rechnet mit Engpässen

Ursprungsmeldung:

München – Wer nicht allzu oft im Herzen von München unterwegs ist, hat es womöglich nicht auf dem Schirm. Bei U3 und U6 kommt es im Sommer 2023 wochenlang zu Einschränkungen. Unmittelbare Auswirkungen hat die Erneuerung der Weichenanlagen für Fans der englischen Pop-Band Depeche Mode. Die 1980 gegründete Gruppe um Sänger Dave Gahan tritt am Dienstagabend (20. Juni) im Olympiastadion auf – und die MVG rechnet mit Engpässen.

Aufgrund der Bauarbeiten am Sendlinger Tor verkehrt die U3 zwischen Odeonsplatz und Moosach lediglich im Zehn-Minuten-Takt. Auf diesem Streckenabschnitt liegt auch die Haltestelle Olympiazentrum. Um die Linie zu entlasten, setzt die MVG am Dienstagabend die U8 (hält ebenfalls am Olympiazentrum) ein. Wer nichts gegen einen bequemen Fußmarsch hat, kann mit der U1 bis nach Gern fahren und zur Konzert-Location spazieren.

Die München-Show wird der vierte Auftritt im Zuge der Depeche-Mode-Deutschlandtour sein. Online waren am Dienstagvormittag noch Tickets für zahlreiche Kategorien der Show verfügbar. Der Einlass am Olympiastadion beginnt um 17 Uhr, die Vorband (die schottische Hip-Hop-Combo „Young Fathers“) wird um 19.45 Uhr auf der Bühne erwartet. Der Hauptact um den inzwischen 61-jährigen Sänger Dave Gahan ist für 20.45 Uhr vorgesehen.

Gewittergefahr bei Depeche-Mode-Konzert? Veranstalter beobachten Prognose

Nach der Show könnte sich die Heimreise für einige Fans etwas aufreibender gestalten, wenn tausende Besucher gleichzeitig den Bahnsteig am Olympiazentrum bevölkern. Die MVG behält es sich in solchen Fällen aufgrund von Sicherheitsaspekten vor, den Bahnhof für kurze Zeit zu sperren – bis wieder ausreichend Platz für nachrückende Fans zur Verfügung steht.

Bei Sommer-Shows im Olympiastadion können die Veranstalter gar nicht anders: Die Wetterprognose für die Abendstunden müssen sie stets genau im Blick behalten, zu oft wird München an heißen Tagen von Gewittern heimgesucht. Beim Rolling-Stones-Konzert im Juni 2022 zwang der Wetterumschwung die Veranstalter zu einer Reaktion.

Haben Depeche Mode Wetterglück bei ihrem Besuch in München? © imago

Für Depeche-Mode-Enthusiasten gab es zunächst keinen Grund zur Sorge. Das Portal wetteronline prognostizierte noch am Dienstagvormittag ungetrübten Konzertspaß bei Temperaturen, die noch um 22 Uhr bei 23 Grad liegen sollen. Erst am Mittwochnachmittag solle die Gewitterwahrscheinlichkeit für München demnach stark ansteigen.