Hunderte Münchner im Olympiapark am Start: Wir laufen dem Winter davon

Claudia Jakowatz (56) und Horst Hörmann (55), Freising © Klaus Haag

Frisch in den Februar! Während sich so manche daheim einigeln, den Ofen einheizen und sich in die Decke kuscheln, starten andere sportlich so richtig durch.

Am Samstag war das gut zu beobachten: Da ging die Winterlaufserie im Olympiapark für diese Saison in die letzte Runde. Rund 450 Teilnehmer bewiesen auf der 20-Kilometer-Strecke Ausdauer und Willensstärke.

Die Strecke führte vom Olympiastadion zur BMW-Welt und zum Sealife, dann am See entlang zum Tollwood-Gelände und schließlich zurück zum Start. Nach vier Runden hatten die Teilnehmer das Ziel endlich erreicht. Zusätzlich gab es auch einen (kürzeren) Faschingslauf für verkleidete Gaudi-Läufer. Sowohl ambitionierte Läufer als auch Freizeitsportler waren dabei. Mit einer Zeit von 1:08:06 kam Paul Günther als Erster bei den Herren ins Ziel. Gewinnerin der Damen war die 29-jährige Thea Heim.

Ältester Teilnehmer: Otmar Nejtek aus Oberhaching. Er berichtet: „Dieses Jahr werde ich 80 Jahre alt. Ich mache schon mein ganzes Leben lang Sport. Das ist auch mein Kampf gegen Krankheit – ich habe die Leukämie besiegt.“ MERLE HUBERT

Letzter Winterlauf im Olympiapark: Das sagen begeisterte Teilnehmer

Wir laufen das ganze Jahr. Da machen einem auch kalte Temperaturen im Winter nichts aus – und heute scheint sogar die Sonne. Die vierte Runde war heute richtig anstrengend. Wir sind auf jeden Fall stolz – und am Abend fallen wir müde ins Bett. Claudia Jakowatz (56) und Horst Hörmann (55), Freising

Otmar Nejtek, Oberhaching © Klaus Haag

Heuer werde ich 80 Jahre alt. Ich mache schon mein ganzes Leben lang Sport – früher Wildwasserkanu, heute eher Laufen und Radfahren. Danach bin ich süchtig. Letztes Jahr bin ich insgesamt 1941 Kilometer gelaufen. Morgen fahre ich dann zum Skilanglaufen. Otmar Nejtek, Oberhaching

Sonja Seidl-Reiner (52), Wallersdorf © Klaus Haag

Ich habe erst vor eineinhalb Jahren mit dem Laufen angefangen. Anfangs war ich nach ein paar Kilometern aus der Puste – aber mit Willensstärke kann man alles schaffen. Heute Abend wird gefeiert: Wir sind auf eine Faschingsparty eingeladen. Mein Kostüm habe ich schon an. Sonja Seidl-Reiner (52), Wallersdorf

Siegerin Thea Heim (29), München © Klaus Haag

Es ging mir nicht ums Gewinnen – ich wollte für mich selber eine gute Leistung bringen. Für die 20 km habe ich heute eine Stunde und 14 Minuten gebraucht. Mein Ziel ist es, bei der EM im August in München* mitzumachen. Siegerin Thea Heim (29), München

Nico Zündorf (33), München © Klaus Haag

Das ist das erste Mal, dass ich beim Winterlauf mitmache. Ich laufe generell sehr viel – rund 60 Kilometer in der Woche. Als Vorbereitung habe ich vor drei oder vier Wochen angefangen, gezielt mit Intervallen zu trainieren. Zwischendurch hatte ich etwas Seitenstechen, aber sonst lief alles gut. Nico Zündorf (33), München *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

