Kleber-Anschlag in der BMW-Welt: Klima-Aktivisten pappen sich an Luxus-Sportwagen

Von: Andreas Daschner, Sascha Karowski

Die Aktivisten klebten sich mit ihren Händen an einem M8 fest. © Markus Götzfried

Jetzt sind Luxuskarossen das Ziel der Klimaaktivisten: In der BMW Welt haben sich Mitglieder der Gruppe „Scientist Rebellion“ an einem M8 festgeklebt. Weitere Fahrzeuge wurden beschmiert und beschädigt.

Die zunehmend aggressiveren Aktionen beschäftigen nun auch das Münchner Rathaus.

Gegen Samstagmittag passierte es: 15 Protestler drangen in einen Ausstellungsraum der BMW Welt ein. Ihr Hauptziel: ein blauer M8 – Preis ab 130 000 Euro aufwärts. Einer der Aktivisten setzte sich in das Fahrzeug und klebte sich am Lenkrad fest. Mehrere andere leimten ihre Hände außen an die Karosserie.



BMW-Welt in München: Eindringlinge kleben sich an Sportwagen und werfen Flüssigkeit auf andere Fahrzeuge

Die Eindringlinge bewarfen auch fünf Fahrzeuge mit einer Flüssigkeit. Kunstöl, wie Alexander Grevel von „Scientist Rebellion“ sagt. „Es war eine eingefärbte Zuckermelasse.“ Zudem wurde ein Feueralarm ausgelöst, der die Besucher der BMW Welt ins Freie zwang und Gegenstand der Ermittlungen der Polizei ist.

Ein Feueralarm zwang die Besucher der BMW-Welt ins Freie. © Markus Götzfried

Insgesamt spricht die Polizei von mehreren Zehntausend Euro Sachschaden. Ein Richter ordnete an, die Täter in polizeilichen Gewahrsam zu nehmen. Zudem werden sie unter anderem wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch angezeigt.

Münchner CSU-Vize erwartet, dass sich die Grünen „öffentlich klar distanzieren“

Die Politik im Münchner Rathaus ist ebenfalls alarmiert. CSU-Vize Hans Theiss fordert in einer Anfrage die Stadtspitze zu einem raschen Handeln auf. „Die sogenannten Öko-Aktivisten sind eigentlich Öko-Kriminelle“, sagt Theiss. Der Zweck heilige eben nicht die Mittel. „Ich erwarte, dass sich gerade die Grünen öffentlich klar distanzieren.“ and, ska