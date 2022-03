Neuer Büro-Komplex im Münchner Norden: „Einzigartige Hybridfläche“ - Rooftop-Bar, Gastro und mehr geplant

So sollen die neuen Gebäude am Hufelandplatz einmal aussehen. © HAMMER AG

Das wird ein ganz schöner Klotz: Im Münchner Norden wird bald ein großer neuer Bürokomplex entstehen – noch heuer gehen die Arbeiten an dem Projekt „Mingard“ los.

München - Am Hufelandplatz, nahe dem Frankfurter Ring, planen die Bauherren neue Büros auf über 100.000 Quadratmetern. Sie versprechen dabei „Hightech, Baukunst und luftiges Grün – vom Start-up-Büro bis zum repräsentativen Headquarter, von der Gewerbeeinheit bis zur einzigartigen Hybridfläche“.

München: In neuen Büro-Komplex soll auch eine Bar mit Blick über die Stadt entstehen

Zu dem Neubau-Komplex im Norden gehören vier einzelne Gebäude, in denen neben den Büroflächen auch Platz für Läden, ein Hotel, Cafés, ein Restaurant und einen Fitness-Bereich sein wird. Hingucker beziehungsweise Ausguck: Es soll auch eine Rooftop-Bar mit Blick über die Stadt entstehen. Der Münchner Hans Hammer, der mit seiner Hammer AG an dem Projekt beteiligt ist, sagt: „Schöne, lebendige Wohlfühlorte wie ein zentraler Platz, üppige Grünflächen und angelegte Innenhöfe und Terrassen werden viel Flair in das Quartier Mingard zaubern.“

Genau das habe bisher im Münchner* Norden noch gefehlt, meinen die Bauherren: ein Platz, an dem man sich gerne mit Kollegen, Geschäftspartnern und Bekannten trifft und austauscht.

München: Neuer Bürokomplex mit viel Glas und Beton

Vorab hatte es einen Architektur-Wettbewerb für das neue Quartier gegeben. Der Sieger-Entwurf von Morris + Company sieht klar gegliederte Fassaden mit viel Glas und Beton in gedeckten Farben vor. Wichtig für das Konzept sind nicht nur die Innenflächen der Gebäude, sondern auch die Innenhöfe und Terrassen. (mm) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

