Olympiadorf feiert 50. Geburtstag: „Ureinwohner“ erzählen, was sie an ihrem Dorf in der Stadt besonders schätzen

Traumhafte Aussicht: Will Tondok liebt seine Wohnung im obersten Stockwerk des Olympiadorfs – auch wenn sich in den Anfangsjahren das ein oder andere Problem auftat. © Markus Götzfried

Das Olympiadorf feiert seinen 50. Geburtstag. Zur Jubiläums-Festwoche kamen auch viele „Ureinwohner“, die schon die Anfangsjahre der Siedlung im Nordwesten von München miterlebt haben.

Sie erzählen, was sich verändert hat und was sie an ihrem Viertel schätzen.

Ein kleines Dorf im großen München – das ist das Olympiadorf wahrlich. Denn die Straßberger-, die Nadi- und die Connollystraße verbindet mehr als nur der lebendige Helene-Mayer-Ring. Die Parks zwischen den vielstöckigen Häusern laden zum Spazierengehen ein, Kinder spielen am Nadisee und dem Kanal. Viele Bewohner kennen, grüßen und schätzen sich. Hier eine Wohnung zu bekommen? Fast unmöglich.

München: Anfangs standen die Wohnungen im Olympiadorf erstmal leer

Doch das Viertel nördlich des Olympiaparks war nicht immer so begehrt. Gebaut wurde es für die Sportler und Mitarbeiter, die aus aller Welt für die Olympischen Spiele 1972 angereist kamen. Nachdem die weg waren, standen viele Wohnungen erst einmal leer.

Viel unterwegs: Michael Rupp und Gerda P. schätzen die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten. © Markus Götzfried

Eine der Mitarbeiterinnen war Bruni Hülle. Sie arbeitete als Hostess. Zur Jubiläumsfeier hat sie ihr Dirndl von damals angezogen. Bruni Hülle erzählt: „Am Anfang hat hier noch kaum jemand gewohnt. Wir hatten nicht mal eine Garage – einfach, weil wir sie nicht gebraucht haben. Auf der Straße war immer ein Parkplatz frei.“ Die 75-Jährige beschreibt das damalige Oly-Dorf als grau ohne viel Bepflanzung. Betonwüste wurde das Viertel genannt.

In den 90er-Jahren zeigten sich Mängel in der Bausubstanz.

Die Stadt steuerte gegen den Leerstand, besonders Beamte wurden angehalten, in die Siedlung zu ziehen. Das Viertel wurde begrünt, immer mehr Bewohner kamen. Doch das nächste Problem klopfte bereits in den 90er-Jahren an die farbenfrohen Haustüren: Mängel in der Bausubstanz. Die Gebäude und Gehwege mussten renoviert werden. Das Betondorf wurde zum Bröseldorf umgetauft.

Helmut Dietl wohnt seit 1976 im Olympiadorf. © Markus Götzfried

Bewohner Will Tondok liebt seine Wohnung im obersten Stockwerk mit Ausblick über die ganze Stadt. Doch an die Schäden erinnert er sich schmerzlich: „Die Objekte mussten vor Olympia schnell gebaut werden und unterschiedliche Bauträger waren vor Ort. Dadurch war eine Straße besser, eine andere schlechter.“ Bei Regen seien riesige Pfützen auf den Gehwegen gewesen.

In den Wohnungen stand so manche Renovierung an

Auch in den Wohnungen stand so manche Renovierung an. Aber wer sollte die nötigen Nachbesserungen bezahlen? Nach heftigen Auseinandersetzungen zwischen der Einwohner-Interessen-Gemeinschaft, der Gesellschaft der Grundstückseigentümer und der Stadt kam es schließlich zu einem finanziell tragbaren Kompromiss.

Bruni Hülle trägt ihr Dirndl von 1972. © Markus Götzfried

Nach der Jahrtausendwende gab es wieder ein Problem: Die Ladenstraße war zum Hinterhof verkommen. Viele Leerstände, kaum Branchenmix. Wer heute durch die Einkaufspassage schlendert, findet davon nichts mehr – helle Schaufenster und unterschiedliche Geschäfte laden zum Schlendern und Shoppen ein.

Das schätzen auch Gerda P. und Michael Rupp. Die beiden wohnen seit 1973 im Viertel und haben sich hier kennengelernt. Sie gehen gerne spazieren oder nutzen die vielen anderen Freizeitmöglichkeiten, die der Oly-Park zu bieten hat.

Münchner Olympiadorf: „Für Familien ist das hier ideal“

Helmut Dietl ist 1976 hergezogen, als er Vater wurde. Der 80-jährige Rentner erklärt: „Für Familien ist das hier ideal, der Kindergarten und die Schulen sind ganz in der Nähe und gut zu erreichen. Außerdem können die Kinder im Grünen spielen.“ Den früheren Beinamen Betondorf empfand Helmut Dietl schon damals als übertrieben.

Tolle Kindheit: Sotirios Douklias. © Markus Götzfried

Als Kind hat es auch Sotirios Douklias hier gut gefallen. Sein Vater war schon während der Spiele der Hausmeister des Olympiadorfs – und er acht Jahre alt. Zum Jubiläum hat Douklias extra seinen damaligen Ausweis mit einem Foto von sich als kleiner Bub angesteckt und erzählt: „ODM steht für Olympiadorf München, das Z hat mir erlaubt, überall hinzugehen.“

Einen tollen Ort zum Aufwachsen nennt er das Viertel. Bis 1998 wohnte Sotirios im Dorf, dann zog er nach Moosach, weil es im Olympiadorf zu teuer wurde. Trotzdem ist er oft in seiner Heimatsiedlung unterwegs. „Viele meiner Jugendfreunde wohnen noch hier, es ist hier sehr dörflich. Das gefällt mir sehr.“ PETER SCHLINGENSIEF

