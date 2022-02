Schrecksekunden in München: Betrunkener stürzt ins Gleisbett - U-Bahn-Fahrer reagiert

Von: Tanja Kipke

Teilen

Ein Münchner U-Bahn-Fahrer erkannte den Mann im Gleisbett und reagierte. (Symbolbild) © Ralph Peters/IMAGO

In Milbertshofen ist ein betrunkener Mann in das Gleisbett der U2 gestürzt. Die schnelle Reaktion eines U-Bahn-Fahrers rettete dem 22-Jährigen womöglich das Leben.

Münchner - Schrecksekunden spielten sich am Sonntagmorgen (20. Februar) an der U-Bahn-Station Am Hart in Milbertshofen ab. Ein offenbar stark betrunkener 22-Jährigen fiel nach Angaben der Polizei „ohne Fremdeinwirkung“ in das Gleisbett der U2. Durch den Sturz verletzte sich der Mann schwer. „Im weiteren Verlauf konnte er sich trotz der Alkoholisierung und der Verletzung in den Schutzraum unterhalb der Bahnsteigkante retten“, schreibt die Polizei. Der Fahrer einer einfahrenden U-Bahn erkannte den Ernst der Lage und reagierte geistesgegenwärtig.

München Am Hart: Mann liegt im Gleisbett - U-Bahn-Fahrer reagiert sofort

Ein 37-Jähriger wollte mit einer U-Bahn der Linie 2 in die Station einfahren. Er erkannte den im Schutzraum liegenden Mann rechtzeitig und leitete eine Schnellbremsung ein. „Zu einem Kontakt zwischen der U-Bahn und dem 22-Jährigen kam es nicht“, teilte die Polizei mit. Die verständigte Feuerwehr konnte den Mann aus dem Gleisbett bergen und dem Rettungsdienst übergeben. Er befindet sich derzeit in stationärer Behandlung in einem Krankenhaus.

Ein Kriseninterventionsteam betreute den U-Bahn-Fahrer. Durch die ausgelöste Schnellbremsung sei laut Polizei niemand innerhalb der U-Bahn verletzt worden. Ein Sachschaden an der U-Bahn sei ebenfalls nicht entstanden. „Während der Unfallaufnahme konnte über das entsprechende Gleis für etwa eine Stunde kein U-Bahnverkehr abgewickelt werden.“ Die nachfolgenden U-Bahnen konnten jedoch über ein weiteres Gleis ohne weitere Behinderung umgeleitet werden. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei. (tkip)

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.