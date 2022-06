Letzte Rolling-Stones-Show in München? Markante Wetter-Lage bahnt sich an - „Wird alle fünf Minuten schlimmer“

Von: Lukas Schierlinger

Mick Jagger (Mi.), Ronnie Wood (l.) und Keith Richards rockten die Bühne in Madrid. In München könnte es ungemütlich werden. © Manu Fernandez/AP/dpa

Im Olympiastadion wollen es die Rolling Stones noch einmal richtig krachen lassen. Wird die nahende Gewitter-Lage rund um München zum Problem?

München - Die Messlatte liegt hoch. Im Wanda Metropolitano Stadion (Heimat des Fußballklubs Atletico Madrid) feierten die Rolling Stones mit einer furiosen Bühnenshow den Auftakt ihrer „Sixty“-Tour. Was die Fans unter anderem begeisterte: Erstmals performte die Band in Spaniens Hauptstadt den bereits 1966 erschienenen Song „Out of Time“ live. Die große Jubiläumstour führt die Stones am Sonntag (5. Juni) auch nach München.

Rolling Stones in München: Letzte Show im Olympiastadion?

Ab 19.30 Uhr will eine der kommerziell erfolgreichsten Rockbands der Geschichte das Publikum im Olympiastadion zum Kochen bringen. Und Kurzentschlossene müssen nicht verzagen: Münchner Merkur und tz stellen vergünstigte Restkarten für die Rolling Stones bereit. Freilich nur, solange der Vorrat reicht.

Für Fans aus der Landeshauptstadt ist es womöglich die letzte Chance, die Alt-Rocker noch einmal live zu sehen. „Jede Tournee ist die letzte. Man weiß nie, was als Nächstes passiert“, gab sich Gitarrist Ron Wood im Gespräch mit dem Magazin Esquire kryptisch.

Gewitter-Lage in München: Rolling-Stones-Konzert könnte betroffen sein

Karteninhaber erhalten am Sonntag bereits ab 17 Uhr Einlass ins Olympiastadion, die Veranstalter empfehlen eine frühzeitige Anreise. Gerade in der U3, die die Haltestelle „Olympiazentrum“ ansteuert, könnte es ein wenig voller werden. Vielleicht kommen aber viele Münchner mit dem Radl?

Für Sonntag prognostiziert das Portal wetteronline aktuell ganze zehn Sonnenstunden bei Temperaturen von bis zu 26 Grad. Vorsicht ist dann allerdings am Abend geboten. In seiner Vorschau für das Wochenende in Bayern mahnt der Deutsche Wetterdienst (DWD), in Folge der schwülwarmen Wetterlage seien „teilweise schwere Gewitter“ möglich. In der Nacht zum Pfingstmontag warten laut aktueller DWD-Prognose „zum Teil kräftige Schauer“.

Auf der Facebook-Seite des Olympiaparks teilen die Fans bereits ihre Sorgen. „Hoffe, das Wetter spielt einigermaßen mit“, schreibt ein User, dessen Wünsche ein anderer rasch zunichtemacht: „Ich glaube, das wird leider nichts. Die Wettervorhersage wird gefühlte alle fünf Minuten schlimmer.“

