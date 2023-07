Pink kommt für Doppel-Show nach München und verspricht: „Es wird magisch“ – lässt sie das Wetter im Stich?

Von: Lukas Schierlinger

Pink-Fans sollten wohl langsam beginnen, ihren Fokus auf den Wetterbericht zu legen. Bei beiden München-Konzerten besteht Gewittergefahr.

München – „Es waren drei lange Jahre, und ich habe Live-Musik so sehr vermisst“, klang bei Pink die Vorfreude durch. „Ich bin so aufgeregt, zurück nach Europa zu kommen, um zu singen, zu weinen, zu schwitzen und neue Erinnerungen mit meinen Freunden zu schaffen.“ Allen Besuchern ihrer großen Tour versprach sie: „Es wird magisch.“ Pink-Fans aus München dürfen sich auf energiegeladene Auftritte der US-Amerikanerin einstellen. Am 5. und 6. Juli (jeweils 19 Uhr) tritt die 43-Jährige im Olympiastadion auf.

Pink spielt zwei Konzerte im Münchner Olympiastadion: Prominente Acts im Gepäck

Zuletzt beehrte Pink die bayerische Landeshauptstadt im Juli 2019. Ihre Show im Olympiastadion war ein Spektakel, warf jedoch eine große Frage auf. Mit mehr als 60 Millionen verkauften Alben gehört der US-Stars zu den ganz großen Namen der Szene. Karten für den München-Teil der “Summer Carnival 2023“-Tour waren am Montagmittag (3. Juli) beim Anbieter eventim noch erhältlich.

US-Sängerin Pink kommt im Zuge ihrer Europa-Tournee gleich zwiemal nach München. © Christophe Gateau/dpa

Im Olympiastadion wird Pink von prominenten Acts begleitet. Als Special Guests wurden die irische Rockband The Script, die US-amerikanische Sängerin Gayle und DJ KidCutUp angekündigt. „Magisch“ solle es werden, hatte Pink angekündigt. Aber spielt auch der Wettergott mit? Beim Depeche-Mode-Konzert im Olympiastadion sorgte ein Gewitter im Juni 2023 für spektakuläre Szenen.

Gewittergefahr bei Pink-Konzert in München: Einschränkungen für Fans bei Anreise

Pink-Fans werden in den kommenden Stunden den Wetterbericht genauestens inspizieren. Aktuell prognostiziert das Portal wetteronline für die Konzerttage Mittwoch und Donnerstag ein erhöhtes Unwetterrisiko in der Landeshauptstadt. Bereits ab Nachmittag müsse vereinzelt mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. Tagsüber sind angenehme Temperaturen im Bereich von 23 Grad angekündigt.

Als Hindernis für Fans könnten sich aktuelle Einschränkungen im MVG-Betrieb erweisen. Wegen der Erneuerung von Weichenanlagen südlich des Sendlinger Tors kommt es zu Beeinträchtigungen bei U3 und U6. Ganze sieben Wochen, noch voraussichtlich bis zum 30. Juli. Konzert-Besucher müssen allerdings nicht verzagen; es gibt viele weitere Optionen, das Olympiastadion einigermaßen stressfrei zu erreichen.