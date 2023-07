Kurz vor Pink-Konzert: Nächstes Feuer im Olympiapark – Arbeiter flüchten und müssen in Klinik

Von: Lukas Schierlinger

Die Arbeiter auf der Baustelle kommen einfach nicht zur Ruhe. Kurz vor der großen Pink-Show am Mittwochabend hat es im Olympiapark erneut gebrannt.

München – Auf der Baustelle für den neuen SAP Garden im Münchner Olympiapark hat es am Mittwoch (5. Juli) schon wieder einen Brand gegeben – wenige Stunden vor dem Konzert der US-Sängerin Pink. Am Nachmittag hätten gelagerte Dämmmaterialien im Bereich der Trainingshallen im Untergeschoss gebrannt, teilte die Feuerwehr am Abend mit.

Kurz vor Pink-Show im Olympiastadion: Erneut Feueralarm auf Baustelle

Fünf Arbeiter flüchteten demnach durch den verrauchten Bereich, vier von ihnen untersuchte der Rettungsdienst. Drei der Arbeiter wurden vorsorglich in eine Münchner Klinik gebracht. Die Brandursache wird ermittelt, der Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden, wie es hieß.

Auf der Baustelle zum neuen SAP Garden hat es schon mehrfach gebrannt. © imago/Smith/Einsatz-Report24

Da zum Zeitpunkt des Brandausbruches die Einweisung der Feuerwehr für das bevorstehende Pink-Konzert im Olympiapark lief, waren die ersten Einsatzkräfte nach kürzester Zeit vor Ort. „Das brennende Dämmmaterial konnte somit sehr schnell abgelöscht werden“, hieß es in der Mitteilung.

Brandserie auf Baustelle zum neuen SAP Garden

Der Rauch hatte sich demnach im weitläufigen Gebäude ausgebreitet. Die Zufahrt für die Konzertbesucher sei trotz des Feuers uneingeschränkt möglich gewesen. Am 14. Juni – also vor genau drei Wochen – war im Bereich der Tiefgarage auf der Baustelle ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben des Bauherrn waren Dämmstoffe in Brand geraten und hatten für eine starke Rauchentwicklung gesorgt. 14 Arbeiter wurden nach Ausbruch des Feuers zunächst vermisst. Sie wurden von Einsatzkräften unverletzt gerettet. Kurz danach brannte es erneut; treibt dort etwa ein Feuerteufel sein Unwesen?

In der im Bau befindlichen Sportarena sollen künftig unter anderem Eishockey- und Basketball-Spiele der Münchner Teams ausgetragen werden. Der Abschluss der Bauarbeiten für den SAP Garden mit bis zu 11.500 Plätzen ist für das Frühjahr 2024 geplant. (dpa/lks)