Benefizspiel für schwer verletzte Polizistin von Unterföhring

Am Samstag fand ein ganz besonderes Eishockeyspiel statt. Die deutsche Polizei-Nationalmannschaft trat an gegen den Sternstunden e.V. All Stars – zu einem Benefizspiel für die schwer verletzte Polizistin Jessica L.

München - Hier waren Zusammenhalt und Unterstützung nicht nur Worthülsen: Am Samstag fand ein ganz besonderes Eishockeyspiel statt. Die deutsche Polizei-Nationalmannschaft trat an gegen den Sternstunden e.V. All Stars – zu einem Benefizspiel für die schwer verletzte Polizistin Jessica L.

Eishockey für einen guten Zweck! Diesen Samstag findet ab 16 Uhr im @OLYMPIAPARK ein Benefizeishockeyspiel zugunsten unserer verletzten Kollegin statt. Unser Team tritt gegen die Sternstunden Allstars an. Kommt vorbei und unterstützt die Aktion. #gemeinsamfürMünchen pic.twitter.com/iQFkrzgWQl — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 9. November 2017

Der erschütternde Fall hatte im Juni deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt:L. war bei einem Routineeinsatz am S-Bahnhof in Unterföhring angeschossen worden. Ein rebellierender Fahrgast hatte ihrem Kollegen die Dienstwaffe entrissen und der jungen Frau damit in den Kopf geschossen. Seitdem liegt die 26-Jährige im Wachkoma. „Auch unsere Männer sind Polizisten, heute stehen sie auf dem Eis“, sagten Claudia W. (50) und Alexandra S. (34), die auf der Tribüne limitierte Pucks verkauften und so Spenden sammelten. „Der Job wird immer heftiger. Umso wichtiger sind Solidarität und Zusammenhalt, besonders in tragischen Situationen.“ Die Spieler seien etwa aus dem Ruhrpott und aus Freiburg angereist. Thomas Keller, Trainer der Polizei-Nationalmannschaft, bekräftigte: „Polizisten halten zusammen. Wir hatten von dem Schicksal der Kollegin gehört und wollten helfen.“

Am Ende siegte der Sternstunden e.V. mit 11:2 – doch das Ergebnis war nicht von Bedeutung. Vielmehr war das Spiel auch ein wichtiges Zeichen für die Eltern der Polizistin, die ebenfalls da waren. Sie sollten sehen: Ihr seid nicht allein in dieser schweren Zeit.

Mehr Nachrichten aus diesem Teil Münchens posten wir auch auf unserer Facebookseite „Milbertshofen - mein Viertel“.

A. Schmidt und D. Plange