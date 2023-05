Milchhäusl im Englischen Garten: Kult-Kiosk wieder geöffnet!

Von: Martina Williams

Teilen

Da ist es wieder, das Milchhäusl. Wirt Axel Bansemir freut sich, dass die Unterkellerung abgeschlossen ist. © Oliver Bodmer

Das Milchhäusl im Englischen Garten ist zurück! Zuletzt war es geschlossen, weil es unterkellert wurde. Aber nun empfängt Wirt Axel Bansemir endlich wieder Gäste.

München - Monatelang wurde gewerkelt - doch jetzt, an den ersten sonnigen Mai-Tagen, haben die Münchner ihren Kult-Kiosk am Englischen Garten zurück: Im Milchhäusl ist endlich wieder alles unter Dach und Fach!

So sieht das Milchhäusl im Englischen Garten jetzt von innen aus. © Oliver Bodmer

Wirt Axel Bansemir und sein Team können die Gäste erneut täglich von 10 bis 22 Uhr mit frischem Bier, Bio-Schmankerln, Kaffee und Kuchen verwöhnen. „Das klappt gut, obwohl noch nicht alles komplett fertig ist. Die Wärmevirtrine muss zum Beispiel noch repariert werden“, sagt Bansemir am Mittwochnachmittag. „Weil das Dach in einem schlechteren Zustand war als gedacht, hat die Sanierung auch einen Monat länger gedauert.“

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!

München: Im Oktober 2022 schwebte das Milchhäusl über dem Englischen Garten

Das Milchhäusl nahe der Veterinär- /Ecke Königinstraße hat nach dem Umbau jetzt einen 50 Quadratmeter großen Keller und ein neues Dach aus Holzschindeln. Für die Arbeiten war der Kiosk vergangenen Oktober sogar per Kran umgesetzt worden. Denn das Gebäude, das 1896 zunächst als Geräteschuppen diente, ist geschützt.

Rückblick: Ende Oktober 2022 wurde das denkmalgeschützte Milchhäusl hochgehoben und versetzt. Nur so konnte es unterkellert werden. Inzwischen steht es wieder an seinem ursprünglichen Platz. © Felix Hörhager/ dpa

Milchhäusl: Endlich wieder Bier trinken im Kult-Kiosk im Englischen Garten

„Sämtliche Behörden haben an einem Strang gezogen, daher hat alles gut geklappt“, so Bansemir. „Demnächst wird es auch eine große Eröffnungsfeier geben.“ Wie es den Gästen im neuen alten Milchhäusl gefällt - wir haben uns umgehört.

„Schön!“, findet Uwe Schwark (64) aus Möhnesee in Nordrhein-Westfalen

Prost auf die Wiedereröffnung: Uwe Schwark genießt ein Bier am Milchhäusl in der Sonne. © Oliver Bodmer

„Fünf Tage in München - ich genieße diesen schönen Kurzurlaub. Im Milchhäusl bin ich eher zufällig gelandet, es war der erste Fleck, an dem es kalte Getränke gibt im Englischen Garten. Aber es ist sehr angenehm hier - und das Bier schmeckt wunderbar!“

„Tolle Qualität“, findet Veronika Marshall (29) aus London

Veronika Marshall (29) aus London findet das Milchhäusl einmalig. © Oliver Bodmer

„Orte wie dieses kleine Haus sind einmalig! Schön, dass es so etwas in München noch gibt und nicht überall große Kaffeeketten stehen. Ich habe eine Bäckerei in London und bin begeistert von der tollen Bioqualität hier. In München mache ich gerade Urlaub und besuche meine Schwester, die in der Stadt arbeitet.“

„Ein schnelles Bier“, genießen Lukas Steinmüller (26) und Annika Falch (18) aus München

Lukas Steinmüller (26) und Annika Falch (18) aus München waren vor Corona öfter am Milchhäusl. © Oliver Bodmer

„Wir waren vor Corona öfter hier, es ist gemütlich - und der schnellste Weg zum Bier im Englischen Garten. Ich habe meine Schwester von der Schule abgeholt, jetzt genießen wir die Sonne. Das neue Milchhäusl gefällt uns so gut wie das alte!“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.