Millionenprojekt: So teuer könnte der neue Arnulfsteg werden

München - Der Arnulfsteg könnte doch kommen. Die Stadt will die Querung über die Bahngleise zwischen Donnerstberger- und Hackerbrücke nun doch realisieren - für richtig viel Geld.

Der Arnulfsteg wird deutlich teurer als kalkuliert. Nach der Baupanne vor einem Jahr musste die Querung der Bahngleise zwischen Donnersberger- und Hackerbrücke neu ausgeschrieben werden. Wie die tz exklusiv erfuhr, rechnet die Stadt jetzt mit Baukosten von ca. 22 Millionen Euro. Vier Millionen mehr als bei der ersten Planung!

„Die Preismehrung entsteht aufgrund der neuen Ausschreibung“, sagt CSU-Bau-Expertin Evelyne Menges. Die Stadt habe keine andere Wahl, als an den Planungen festzuhalten. „Wenn wir aussteigen, dann müssten wir rund vier Millionen Euro Planungskosten in den Wind ­schreiben.“ Abzüglich der Zuschüsse und Beteiligungen muss das Rathaus am Ende noch rund 13 Millionen Euro in die Hand nehmen. Menges: „Das ist ein wichtiges Projekt. Und wir halten daran fest, um die Situation für Radfahrer und Fußgänger zu verbessern.“ Wie berichtet, hatte die Stadt der mit dem Bau beauftragten Arbeitsgemeinschaft (Arge) im Vorjahr gekündigt. Die zwei Unternehmen des Ingenieurs- und Stahlbrückenbaus hatten den Baustart nicht einhalten können. Sie behaupten, dass aus den städtischen Ausschreibungsunterlagen nicht hervorgehe, dass die Brückenteile eine spezielle Form haben müssten. Die Verwaltung bestreitet das. Der Konflikt soll bei einem Gerichtsverfahren geklärt werden.

Wann nach der neuerlichen Ausschreibung mit dem Bau begonnen werden kann, ist derweil völlig offen. Die Bahn muss erneut ein Konzept erstellen, wann Gleise gesperrt werden. Und das kann dauern…

