Millionenschäden durch Bahn-Chaos: Muss der Baggerfahrer jetzt Schadensersatz zahlen? „Ermittlungen laufen“

Von: Andreas Thieme

Teilen

Tausende Fahrgäste waren am Donnerstag durch das Bahn-Chaos am Münchner Hauptbahnhof gestrandet © Markus Götzfried

Mega-Chaos bei der Bahn durch einen Baggerfahrer: Ein 25-Jähriger hat am Donnerstag die Oberleitung in Laim abgerissen - gegen ihn ermittelt jetzt die Bundespolizei. Doch auch Schadensersatz-Forderungen in Millionenhöhe könnten noch auf den Mann zukommen.

München - Blassgelb, mit riesiger Schaufel und mehrere Tonnen schwer: So sieht er also aus, der Bagger, der München am Donnerstag lahmgelegt hat. Weil der Fahrer eine Oberleitung beschädigt hatte, konnte ab 11 Uhr kein Zug mehr zum oder vom Hauptbahnhof fahren. Auf den Schienen ging danach nix mehr. Heute gab’s immerhin nur noch kleinere Störungen.

Doch Konsequenzen hat das Chaos nicht nur für die Bahn, die Tausende Fahrgäste entschädigen muss. Sondern auch für den Baggerfahrer: Gegen ihn ermittelt die Bundespolizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Laut Gesetz kann das eine Freiheitsstrafe nach sich ziehen - von sechs Monaten bis zu zehn Jahren!

München: Baggerfahrer beschädigte Oberleitung der Bahn - ihm drohen jetzt bis zu zehn Jahre Haft

Der Tatvorwurf: Der 25-Jährige soll bei den Bauarbeiten für die Zweite Stammstrecke in Laim mit dem Auslegearm den Fahrdraht abgerissen haben. Dadurch wurde der Zugverkehr ab 11 Uhr weitgehend lahmgelegt. Zu möglichen Schadenersatzforderungen gegen die Baufirma wollte sich eine Bahn-Sprecherin am Freitag noch nicht äußern. Klar ist aber jetzt schon: Der Schaden geht in die Millionen.

Ein Bundespolizist dokumentiert die Unfallstelle in Laim. Mit dem Auslegearm soll ein Baggerfahrer den Fahrdraht an der Oberleitung abgerissen haben. © Bundespolizei

Denn durch den Vorfall am Donnerstag war nach Angaben der Bahn die komplette Oberleitungsanlage samt Tragwerk auf der wichtigsten Zufahrtsstrecke zum Hauptbahnhof beschädigt. Hunderte Verbindungen waren ausgefallen - an vielen Bahnhöfen herrschte Chaos.

Bahn-Chaos in München: Hunderte ausgefallene Züge sorgen für millionenschwere Schäden

„Allein auf der Münchner Stammstrecke fahren bis zu 30 Züge pro Richtung und Stunde, dazu kommen die Ausfälle im Nah- und Fernverkehr“, sagte eine Bahnsprecherin. Auch im Fernverkehr ging fast nichts mehr - erst ab 21 Uhr rollten wieder regelmäßig Fernzüge. Die Auswirkungen waren „bundesweit zu spüren gewesen.“

Am Hauptbahnhof hatte die Bahn sogar leere Zugwaggons aufgestellt, damit gestrandete Fahrgäste übernachten konnten. Techniker reparierten unterdessen die kaputte Oberleitungsanlage in Laim. Wegen des Bahn-Chaos musste auch Außenministerin Annalena Baerbock ihre Reisepläne ändern: Mit dem Auto fuhr sie nach dem IAA-Besuch zurück nach Berlin. Die gute Nachricht: „Aus dieser Störung heraus“ gibt es laut Bahn für das Wochenende „keine Einschränkungen mehr.