Millionenstreit um das Familienerbe: Münchner Anwalt erklärt, welches Problem immer wieder unterschätzt wird

Von: Andreas Thieme

Beim Erbe geht es in München oft um Millionen. © Photocase

Beim Vererben geht es oft um viel Geld, das innerhalb einer Familie vermacht wird. Doch wer denkt, dass der Nachlass schnell verfügbar wird, liegt meist falsch.

München - „Zeit ist Geld. Das gilt auch beziehungsweise insbesondere im Erbfall“, sagt Rechtsanwalt Wolfgang Böh. „Leider gibt es gerade in dieser Situation viele Hemmnisse, die zu Zeitverlusten führen, die den Betroffenen aber am Anfang gar nicht klar sind.“ In vielen Mandatsgesprächen erlebe der Professor als Anwalt immer wieder, „dass Erben und andere Berechtigte davon ausgehen, dass ein Erbfall innerhalb weniger Wochen aufgelöst werden kann. Das ist aber selbst in unstreitigen Erbfällen kaum möglich.“ Das habe ganz unterschiedliche Gründe. Einige Beispiele schildert Wolfgang Böh für unsere Redaktion:

Beispiel 1: „Wird ein notarielles Nachlassverzeichnis zur Berechnung von Pflichtteilsansprüchen beantragt, können Monate vergehen, bis der Notar ein solches Nachlassverzeichnis fertigstellt“, sagt Böh. Das Nachlassverzeichnis sei ein umfangreiches Dokument und dient als Grundlage für die Berechnung des Pflichtteils.

Millionenerbe in München: Wer an das Familienvermögen möchte, muss oft lange warten

Die Zeitdauer ergebe sich einerseits daraus, dass die Notare insgesamt in diesem Bereich eine lange Bearbeitungszeit haben, aber auch daraus, dass die Notare von anderen Stellen (insbesondere Banken und Versicherungsunternehmen) Informationen einholen müssen, die zum Teil mehrfach über mehrere Wochen angefragt werden müssen.

Beispiel 2: „Wird ein Erbschein benötigt, um Geld von der Bank abheben oder das Grundbuch umschreiben zu können, vergehen Monate, bis der Erbschein erteilt wird“, weiß der Fachanwalt. „Denn selbst in einem unstreitigen Fall muss das Nachlassgericht einen ordnungsgemäßen Erbscheinantrag entgegennehmen, alle möglichen Erbprätendenten anschreiben, den Nachlasswert über ein Nachlassverzeichnis ermitteln und prüfen, ob und welche Testamente vorliegen.“ Entstehe Streit über die Wirksamkeit eines solchen Testaments, müsse mit einem mehrjährigen Gerichtsverfahren gerechnet werden.

Streit um das Erbe: Häufig geht es um viele Millionen Euro

Beispiel 3: „Wird ein Sachverständigengutachten benötigt, um den Wert einer Nachlassimmobilie zu ermitteln, können Monate vergehen, bis der Gutachter das Gutachten fertig stellt“, sagt Wolfgang Böh. „Dies gilt im Übrigen auch bei anderen Gutachtensfragen, insbesondere im Bereich der Testierfähigkeit.“

Die Zeitdauer ergebe sich daraus, dass der Gutachter Wochen und Monate benötigt, um die notwendigen Informationen für das Gutachten einzuholen und das Gericht einen ordnungsgemäßen Verfahrensablauf gewährleisten muss.

