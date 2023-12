Mit Auto in eisigen Kanal gekippt: Münchner ruft Feuerwehr, um seine Lage zu schildern

Von: Lukas Schierlinger

Schwerstarbeit leistete die Feuerwehr am Ausläufer des Olympiasees. © Feuerwehr München

Gerade noch glimpflich kam ein Autofahrer davon, der im winterlichen München auf Abwege geraten war. Die Feuerwehr zog ihn aus einem eisigen Kanal.

München – Im Schnee-Chaos von München blieb der Feuerwehr keine Zeit, zu verschnaufen. Bei Hunderten Einsätzen im Stadtgebiet erlebten die Retter zum Teil rührende Szenen. Am Montagabend (4. Dezember) erreichte sie dann ein ungewöhnlicher Notruf. Ein Mann gab an, in seinem Wagen festzusitzen. Er sei damit in den sogenannten Nymphenburg-Biederstein-Kanal gekippt. „Daraufhin wurden Einheiten der Feuerwehr und vorsorglich auch der Rettungsdienst alarmiert“, heißt es in einer Pressemitteilung zu dem Vorfall.

Feuerwehr-Einsatz in München: Autofahrer gerät in Not

Im Auslauf des Olympiasees fanden die Einsatzkräfte tatsächlich einen mit der Motorhaube ins Bachbett gekippten Wagen. Der Fahrer saß hinter dem Steuer und konnte das Auto nicht mehr eigenständig verlassen. „Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten das Fahrzeug mit einem Greifzug gegen weiteres Abrutschen und verlegten Steckleitern neben dem Pkw. So konnten sich die Feuerwehrleute Zugang zum Fahrzeug verschaffen“, berichten die Retter.

Anschließend gelang es ihnen, die Fahrertüre zu öffnen und den Mann aus seinem Wagen zu befreien. Der hinzugerufene Rettungsdienst nahm ihn schließlich in Obhut. „Glücklicherweise blieb der Mann unverletzt und musste nicht transportiert werden“, informiert die Feuerwehr.

Retter ziehen Wagen aus Kanal: Polizei ermittelt zu Unfallhergang

Mit der Seilwinde eines Rüstwagens zogen die Einsatzkräfte den Wagen anschließend aus dem Bachlauf, um auszuschließen, dass Betriebsstoffe ins Wasser laufen. Die genauen Umstände des Unfallherganges will nun die Polizei ermitteln.

