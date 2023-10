Airport München testet ganz neues Konzept für Passagiere: Soll „Mehwert für Reiseerlebnis“ bieten

Von: Lisa Metzger

Teilen

Am Terminal 2 des Flughafens München haben die Gepäckwagen nun ein Navigations-Gerät. © Alex Tino Friedel - ATF Pictures

An Terminal 2 des Flughafen Münchens gibt es etwas Neues: Gepäckwagen mit Navi. Was hinter der technischen Aufrüstung steckt.

München - Pünktlich am Flughafen und trotzdem zu spät am Gate? Das kann durchaus passieren. Nicht zuletzt, weil Passagiere sich die Zeit lieber in den unzähligen Duty-Free Shops vertreiben, als stundenlang am Gate ins Nichts zu starren. Doch wer beim Shoppen nicht auf den Weg zurück achtet, kann schonmal leicht den Überblick verlieren: Allein an Terminal 2 gibt es 52 Gates – da kann man schon mal durcheinander kommen. Seit dem 4. Oktober gibt es für Passagiere aber auch dabei Hilfe – mit Gepäckwagen mit Navigation.

Ein Navi an Gepäckwagen: Pilotprojekt, das Schule machen könnte

Das Passagiere reihenweise ihren Flug verpassten, weil sie nicht zurück ans Gate finden, sei nicht der Fall – und keineswegs der Grund für diese technische Neuerung, sagt Pressesprecher Henner Euting. „Innovationen und neue Angebote sollen unseren Passagieren den Aufenthalt angenehmer und entspannter gestalten“, sagt Euting. „Daher erproben wir immer wieder neue Technologien, die einen Mehrwert für unsere Gäste und ihr Reiseerlebnis bieten.“

Da es sich bei dem technischen Upgrade um ein „Pilotprojekt“ handelt, werde es vorerst nur an Terminal 2 getestet. Dort sind „die smarten Gepäckwagen seit dem 4. Oktober im Einsatz“, sagt Euting. „Bisher haben wir sehr positive Rückmeldungen erhalten.“ Auch technisch nicht so affine Kundinnen und Kunden seien mit dem Gepäckwagen gut zurechtgekommen. Ob sich der Navigations-Wagen künftig durchsetzen und am ganzen Flughafen München eingesetzt wird, steht aber bislang noch nicht fest.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!