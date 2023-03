Kurz vor Mitternacht: Münchner BMW-Fahrer rast mit knapp 160 Sachen durch die Stadt

Von: Carina Ottillinger

Mit knapp 160 km/h rast ein BMW-Fahrer durch die Ortschaft. (Symbolbild) © Imago

In Milbertshofen rast ein BMW-Fahrer mit knapp 160 Kilometern pro Stunde durch die Ortschaft. Ihn erwartet eine hohe Bußgeldstrafe, zwei Punkte im Verkehrszentralregister und ein Fahrverbot von drei Monaten.

Milbertshofen – Am Samstag, 4. März, führte die Verkehrspolizei München eine Geschwindigkeitsmessung auf der Ingolstädter Straße in Milbertshofen durch. Gegen 23.30 Uhr hielt sie einen viel zu schnell fahrenden BMW-Fahrer an. Der 30-jährige Münchner fuhr mit 157 Stundenkilometern statt den erlaubten 50.

Hohe Strafe für eine Geschwindigkeitsüberschreitung von über 100 km/h

Die Polizei zeigte den Fahrer wegen des Geschwindigkeitsverstoßes an. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 1.600 Euro, zwei Punkte im Verkehrszentralregister und ein Fahrverbot von drei Monaten. Nach der Anzeigenbearbeitung durfte er wieder weiterfahren.

Polizei warnt: Zu schnelles Fahren führt zu schweren Unfällen

Überhöhte Geschwindigkeit führt als eine der Hauptunfallursachen immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Die Münchner Polizei wird deshalb zur Erhöhung der Verkehrssicherheit weiterhin gezielt Geschwindigkeitsüberwachungen durchführen und festgestellte Verstöße konsequent ahnden.

