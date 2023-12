Mitten in der Nacht: Feuer in Münchner Einfamilienhaus - Ehepaar muss gerettet werden

Von: Lucas Sauter Orengo

Mitten in der Nacht kam es in Altperlach zu einem Dachstuhlbrand. Zwei Senioren verletzten sich dabei und wurden daher ins Krankenhaus gebracht.

München - In der Stademannstraße in Altperlach brach in der Nacht auf Freitag (15. Dezember) um 1:35 Uhr ein Dachstuhlbrand aus, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Als die ersten Feuerwehrleute aus München am Brandort eintrafen, waren bereits Flammen aus dem Dachfenster zu sehen, so der offizielle Bericht der Einsatzkräfte. Aufgrund der Vermutung, dass sich noch zwei Menschen in der Doppelhaushälfte befanden, wurde unverzüglich ein Atemschutztrupp zur Rettung der Personen eingesetzt. Parallel dazu ging ein weiterer Atemschutztrupp über die Drehleiter vor.

Mitten in der Nacht: Brand in Münchner Einfamilienhaus - zwei Personen im Krankenhaus

In Altperlach kam es zu einem Dachstuhlbrand. © Berufsfeuerwehr München

Die Feuerwehr konnte schließlich den 97-jährigen Bewohner und die 81-jährige Bewohnerin des Einfamilienhauses schwer verletzt aus dem Dachgeschoss retten. Das Ehepaar wurde zur weiteren Behandlung in eine Münchner Klinik gebracht. Dank des Einsatzes von vier Strahlrohren konnte ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarte Doppelhaushälfte verhindert werden. Die Nachlöscharbeiten dauerten mehrere Stunden an.

Insgesamt kamen 30 Atemschutzgeräte zum Einsatz. Das Dachgeschoss wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Zum jetzigen Zeitpunkt können keine Aussagen zur Brandursache getroffen werden. Auch die Höhe des durch das Feuer verursachten Sachschadens ist der Feuerwehr noch nicht bekannt.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung vom Redakteur sorgfältig überprüft.