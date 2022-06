Münchens OB nach brennenden Polizeiautos vor G7-Gipfel stinksauer: „Hohe Polizeipräsenz“ angekündigt

Von: Katharina Haase, Lukas Schierlinger

Teilen

Kurz vor dem G7-Gipfel sind acht Polizeiautos in München ausgebrannt. Oberbürgermeister Dieter Reiter verurteilte den mutmaßlichen Anschlag aufs Schärfste.

Landrat zum Sicherheitskonzept in Elmau: Bei einer Pressekonferenz hat Anton Speer (Freie Wähler) über die laufenden Vorbereitungen informiert.

zum in Elmau: Bei einer Pressekonferenz hat Anton Speer (Freie Wähler) über die laufenden Vorbereitungen informiert. Polizeiautos brennen vor G7-Gipfel : Wenige Tage vor dem Besuch der Staatschefs auf Schloss Elmau haben Unbekannte acht Einsatzfahrzeuge in Brand gesteckt.

brennen vor : Wenige Tage vor dem Besuch der Staatschefs auf Schloss Elmau haben Unbekannte acht Einsatzfahrzeuge in Brand gesteckt. Dieser News-Ticker zum G7-Gipfel wird laufend aktualisiert.

Update 22. Juni, 13.43 Uhr: Nach dem Brandanschlag auf die Polizeibusse hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter die Tat aufs Schärfste verurteilt. In einem Interview mit dem Radiosender Gong 96.3 erklärte er wörtlich: „Das ist nicht akzeptabel – das kann man nur verurteilen und es ist das Letzte, was wir brauchen können in unserer Demokratie, dass Fahrzeuge brennen. Ich habe dafür überhaupt keine Sympathie.“

OB Reiter verurteilt Brandanschlag vor G7-Gipfel: „Hohe Polizeipräsenz“ für München angekündigt

Trotz des Zwischenfalls bekräftigte Reiter, dass es weitere Krawallszenen wie einst beim G20-Gipfel 2017 in Hamburg nicht geben dürfe. Mit „hoher Polizeipräsenz“ wolle man das in der Landeshauptstadt verhindern, so der SPD-Politiker.

Update 22. Juni, 12.22 Uhr: Detaillierte Infos hat Hauser auch zu Flugverbotszonen und gesperrten Straßen und Wanderwegen parat. Touristen bittet der Polizei-Funktionär, sich „tagesaktuell“ zu informieren und spezielle Grenzübergänge zu nutzen. Bei der Anreise der Staatsgäste (mit Hubschraubern geplant) könne es wetterbedingt zu Anpassungen kommen, die dann Sperrungen zur Folge hätten. „Darauf muss ich natürlich verweisen“, sagt Hauser. Temporäre Beeinträchtigungen für Anwohner ließen sich ohnehin nicht ausschließen. Hiermit schließen wir die Berichterstattung zur Pressekonferenz.

Update vom 22. Juni, 12.20 Uhr: Innerhalb weniger Tage werden laut Hauser rund 18.000 Einsatzkräfte der Polizei im Einsatz sein. Hauser spricht allen KollegInnen seinen Dank aus.

Für ihn sei das Wichtigste, dass der Gipfel störungsfrei verlaufe, dass friedliche Versammlungen gewährleistet seien und alle Beteiligten wieder sicher und unversehrt nach Hause fahren können. Weitere Angaben zum Brandanschlag in München machte der Polizeipräsident nicht.

Das Einsatzkonzept von 2015 wurde bei den Vorbereitungen herangezogen, jedoch auch mit Bezug auf die aktuellen Entwicklungen einige Anpassungen vorgenommen. „Gemeinsam zum Erfolg“ wird als Motto der beteiligten Kräfte ausgegeben.

Polizeipräsident über brennende Autos in München: „Hat uns nicht überrascht“

Update vom 22. Juni, 12.15 Uhr: Nun spricht Manfred Hauser, Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Er beschreibt das Sicherheitskonzept der Polizei anlässlich des G7-Gipfels.

Den mutmaßlichen Brandanschlag auf die Polizeiautos in der Nacht in München verurteilt er aufs Schärfste. Glücklicherweise seien keine KollegInnen zu Schaden gekommen. „Der Vorfall hat uns aber nicht überrascht“, so Hauser.

Landrat zum Sicherheitskonzept in Elmau: Zuversicht, einen friedlichen G7-Gipfel abzuhalten

Update vom 22. Juni, 12.05 Uhr: Es gibt in diesem Jahr Unterschiede zum G7 Gipfel von 2015 in Elmau, erläutert Speer. Damals habe es keinen Ukraine-Krieg, keine Corona-Demonstrationen, keine Klima-Aktivisten und auch keine Passionsspiele in Oberammergau gegeben. Zudem habe man eine größere Vorbereitungszeit gehabt. Dennoch sei er zuversichtlich, dass der Landkreis wieder einen guten und friedlichen Gipfel abhalten werde.

Das Einsatz- und Planungszentrum liegt diesmal in der derzeit leeren Zugspitzrealschule. Viele Ehrenamtliche würden zudem helfen, den Gipfel zusätzlich zu sichern, sowie Feuerwehren, THW, Berg- und Wasserwacht. Diese seien durch viele Katastrophen der letzten Jahre bereits gut erprobt und gut aufgestellt.

Update vom 22. Juni, 12.01 Uhr: Die Pressekonferenz ist eröffnet und wird von der Pressesprecherin der Polizei in Garmisch-Partenkirchen Carolin Englert geleitet. Als erstes hat Landrat Anton Speer das Wort.

Update vom 22. Juni, 11.44 Uhr: Um etwa 12 Uhr wird es eine Pressekonferenz zum Sicherheitskonzept des G7-Gipfels mit dem Landrat von Garmisch-Partenkirchen, Anton Speer (Freie Wähler), und Polizeipräsident Manfred Hauser geben. Auch der Brandanschlag auf die Polizeibusse in München wird Thema sein. Die Pressekonferenz finden Sie hier im Ticker und Live-Stream.

Update 22. Juni, 10.47 Uhr: Nach dem Brand von acht Polizeiautos in München kurz vor dem G7-Gipfel ermittelt die Polizei auch im linksextremen Spektrum. Wie der Sprecher der Münchner Polizei, Andreas Franken, der Deutschen Presse-Agentur (dpa) sagte, gibt es auch in anderen Richtungen Untersuchungen. Es gebe bislang aber noch keine Tatverdächtigen.

Kurz vor dem G7-Gipfel sind acht Polizeiautos in München ausgebrannt. © Thomas Gaulke

„Wir gehen natürlich davon aus, dass es sich hierbei um ein Branddelikt mit Bezug zum Treffen der G7 handelt, da die Kräfte für diesen Einsatz extra hier in München vor Ort waren.“ Franken sagte weiter: „Wir werden diesen Vorfall heranziehen, um unsere Einsatzkräfte zu sensibilisieren. Und das wird natürlich in unsere polizeiliche Einsatztaktik miteinfließen.“

Aktivisten-Sprecher distanziert sich: Friedlicher G7-Protest angemahnt

Update 22. Juni, 8.42 Uhr: Erste Reaktion auf die mutmaßliche Brandstiftung in München: Franz Haslbeck vom Protest-Bündnis „Stop G7 Elmau“ distanzierte sich explizit von dem mutmaßlichen Brandanschlag. Er gehe davon aus, dass keine Organisation aus dem Bündnis involviert gewesen sei, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Haslbeck betonte, „Stop G7 Elmau“ stehe für friedlichen Protest.

Es ist nicht der erste Vorfall im Zusammenhang mit dem Treffen auf Schloss Elmau, das am Montag beginnt und für das bereits höchste Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden. Am Dienstag waren teils gefährliche Manipulationen an Stromverteilerkästen bekannt geworden, innerhalb des Sicherheitsbereichs rund um den Tagungsort.

Polizeiautos brennen vor G7-Gipfel: Großeinsatz in München

Ursprungsmeldung:

München - Kurz vor Beginn des G7-Gipfels auf Schloss Elmau sind im oberbayerischen Elmau sind in München acht Polizeiautos in Flammen aufgegangen. Etliche Kräfte von Polizei und Feuerwehr rückten daraufhin gegen 03.00 Uhr aus. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Gut eineinhalb Stunden später konnten die Löscharbeiten in der Hochstraße beendet werden.

Die Mannschaftsbusse der Bundesbereitschaftspolizei standen am frühen Mittwochmorgen alle vor einem Hotel in einer Hochstraße am Münchner Gasteig im Stadtteil Haidhausen. In dem Hotel sind derzeit Einsatzkräfte für den G7-Gipfel untergebracht, wie ein Sprecher der Münchner Polizei der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Ermittler gingen von Brandstiftung aus.

Polizei-Hubschrauber fahndet nach möglichen Tätern - keine Verletzten in München

Die Polizei fahndete kurz nach Bekanntwerden unter anderem mit einem Hubschrauber nach möglichen Tätern, blieb dabei zunächst aber ohne Erfolg, wie der Sprecher weiter sagte. Ermittler untersuchten die völlig ausgebrannten Mannschaftswagen. Den Schaden schätzten die Beamten im sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand.

Der G7-Gipfel ist vom 26. bis 28. Juni auf Schloss Elmau zu Füßen des Wettersteingebirges in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen geplant. Dort treffen sich unter der Leitung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Staats- und Regierungschefs der USA, Großbritanniens, Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Japans und Kanadas. Den ersten Kontakt mit Gastgeberland Deutschlands werden die Staatschefs am Münchner Flughafen haben. Dort laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. kah/dpa