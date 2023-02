S-Bahn München: So sollen die neuen Züge aussehen

Von: Dirk Walter

So könnte die neue S-Bahn aussehen. © neomind

Bis zum Jahr 2030 will die S-Bahn München ihre alten Züge gegen völlig neu konzipierte austauschen. Erste Bilder zeigen, wie die aussehen könnten.

München – Bei einer Sitzung im Landtag präsentierte das bayerische Verkehrsministerium am Dienstag (14. Februar) in München das erste Bild der neuen S-Bahn. Betont wurde aber, dass die Farbgebung nicht in Stein gemeißelt ist – es könnte also auch beim herkömmlichen Bahn-Rot bleiben. „Wesentliche Designelemente werden vom potenziellen Hersteller aufgenommen werden“, teilte ein Bahnsprecher auf Anfrage unserer Zeitung mit. Fest steht, dass die Fahrzeuge als Ganzzug konstruiert werden – wie bei den neuen Münchner U-Bahnen wird man also von vorne bis hinten durch das etwa 200 Meter lange Fahrzeug laufen können.

Die S-Bahn will etwa 90 Züge kaufen, hatte S-Bahn-Chef Heiko Büttner vor einiger Zeit angekündigt. Sie haben dann die Kapazität von 300 der heutigen, jeweils nur 70 Meter langen Züge. Die neuen Züge sollen „Ende der 2020er-Jahre sukzessive zulaufen und bieten für Fahrgäste und Betriebsstabilität zahlreiche Vorteile“, erklärte der Bahnsprecher weiter. Es gebe um 12 Prozent mehr Kapazität, Durchgängigkeit, mehr Fahrgastinformation, kein Kuppeln und kein Flügeln der Züge mehr.

München: Infos zu neuen S-Bahn-Zügen – Landtag tagt auch zur zweiten Stammstrecke

In der Sitzung des Landtags war das gestern indes nur ein Randaspekt. Die Abgeordneten im sogenannten Unterausschuss „Zukunft Stammstrecke“ wollen künftig den Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke enger überwachen. Elf Abgeordnete unter dem Vorsitz des CSU-Abgeordneten Jürgen Baumgärtner wollen künftig regelmäßige Infos von Bahn und Ministerium. Auch die Stammstrecken-Baustelle wollen die Abgeordneten demnächst besichtigen, kündigt Baumgärtner an.

Erstaunlich: Obwohl der Freistaat mit aktuell 3,8 Milliarden Euro der Hauptgeldgeber für die zweite Röhre ist, und der Landtag mit Beschlüssen das Geld freigibt, haben die Abgeordneten noch nie geschlossen Bayerns größte Baustelle besucht. Über sieben statt 3,8 Milliarden Euro soll die zweite Röhre kosten, sie wird zudem nicht 2028, sondern erst Mitte der 2030er-Jahre fertig – so viel ist bekannt.

Zweite Stammstrecke in München: Schuldfrage um Kostenexplosion und Bauverzögerung spaltet

Nur: Wer ist schuld daran? Die Sicht des Ministeriums kam gestern klar zum Vorschein: Die Deutsche Bahn trage als Bauherr die Hauptverantwortung. Beim Informationsfluss an den Freistaat sei wohl einiges schiefgelaufen. „In der Vergangenheit“, sagte ein Beamte des Verkehrsministeriums in der Sitzung, „war die Zusammenarbeit der Deutschen Bahn eher zäh, das muss man so sagen“. Er hoffe, dass jetzt „ein anderer Wind weht“.

Der SPD-Abgeordneten Natscha Kohnen war das zu einseitig: „Die Diktion, der Bahn alles in die Schuhe zu schieben, gefällt mir nicht.“ Auch der Münchner CSU-Abgeordnete Josef Schmid wunderte sich, dass die Bahn in der Vergangenheit diverse Umplanungen vornahm, aber stets beteuerte, das erfolge „kostenneutral“ – und das Ministerium öffentlich nie widersprach.