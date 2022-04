Amtliche Wetter-Warnungen in ganz Bayern: Geschlossene Schneedecke und Temperatursturz in München

Von: Katarina Amtmann

Vom Sommerfeeling müssen sich die Bayern erstmal verabschieden - das Wetter wird ungemütlich. Der Winter kehrt - inklusive Schnee - zurück, auch in München.

Update vom 2. April, 6.33 Uhr: Wer am Samstagmorgen in München aufsteht und aus dem Fenster schaut, dürfte eine leichte Schneedecke sehen. Denn auch in der Isar-Metropole ist der Winter zurück. Dort liegt - wie für den Rest Bayerns - noch bis Sonntagmorgen (10 Uhr) eine Warnung vor leichtem Schneefall vor. Außerdem droht Frost. Für den Süden des Freistaats liegt zusätzlich eine amtliche Warnung vor Schneefall vor (auf der Warnkarte orange eingefärbt). Betroffen sind unter anderem die Kreise Miesbach, Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen.

Der DWD warnt in Bayern. © Screenshot DWD

Winter-Einbruch in München: Deutscher Wetterdienst setzt Warnungen ab

Update vom 1. April, 22.33 Uhr: Für die Nacht warnt der Deutsche Wetterdienst vor Schneefall in der ganzen Region. Vielerorts sinken die Temperaturen auch weit unter den Gefrierpunkt, das heißt, der Schnee bleibt auch liegen. Besonders Autofahrer sollten in den Morgenstunden des Samstag also aufpassen.

So wie auf diesem Archivbild aus München, könnte es in der Nacht auf Samstag vielerorts in Bayern ausschauen. © Katrin Requadt/dpa

Update vom 1. April, 14.36 Uhr: Kalt, trüb und regnerisch. So zeigt sich der 1. April in München. Dabei soll es jedoch nicht bleiben, ein echter Winter-Einbruch steht an diesem Wochenende bevor (siehe Erstmeldung). Der Deutsche Wetterdienst hat daher jetzt zwei Warnungen herausgegeben. Ab dem heutigen Freitag, 18 Uhr, bis Samstag, 10 Uhr, wird vor Schneefall gewarnt. Dazu gilt eine Warnung vor Frost.

Das Wetter-Portal wetteronline prognostiziert den gesamten Samstag über Schneefall bei Temperaturen um die null Grad. Die frühlingshaften Tage der vergangenen Wochen sind damit nun endgültig vorbei.

Erstmeldung vom 1. April 2022

München - Das Sommerfeeling von vor einigen Tagen ist passé. Statt im T-Shirt und mit Eis in der Hand in der Sonne zu sitzen, kommt jetzt der Temperatursturz - inklusive Schnee und Schneematsch.

Wintereinbruch in Bayern: Schneeflocken in München am Freitagmorgen

Nachdem der Frühling mit warmen Frühsommertagen ein Gastspiel gegeben hatte, kommt zum Wochenende noch einmal der Winter mit Frost und Schnee zurück. Bereits für Freitag kündigte der Deutsche Wetterdienst (DWD) „ab dem Nachmittag mit Ausnahme des Südostens bis in die Niederungen Flocken“ an. In München kamen am Morgen bereits erste Flocken vom Himmel.

Im Gebirge kann es nach Angaben des Wetterdienstes 10 bis 25 Zentimeter Neuschnee oder noch mehr geben. Unterhalb von 1000 Metern über dem Meeresspiegel werden allerdings nur wenige Zentimeter Schnee erwartet. Im Bergland müsse mit Glätte gerechnet werden, sonst werde es ein bis vier Grad warm. Nur in Teilen Niederbayerns sollen noch einmal sieben Grad erreicht werden.

Bayern-Wetter: Auch am Samstag weiter Schneefall vorhergesagt

In der Nacht zu Samstag gibt es der Prognose zufolge „verbreitet Schneefall bis in die Niederungen“. Am Wochenende sehe es mit weiteren Schnee- oder Schneeregenfällen nicht besser aus, die Temperaturen sollen allenfalls nur leicht über den Gefrierpunkt steigen.

In der kommenden Woche sollen die Temperaturen dann Tag für Tag wieder etwas klettern. So warm wie teilweise im März - als es über 20 Grad gab- wird es aber nicht. Ende der kommenden Woche sollen sich die Tageshöchsttemperaturen zuerst einmal langsam über die Zehn-Grad-Marke bewegen. (kam/dpa)

