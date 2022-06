Massive Wetter-Wende in Bayern: Schon bald übernimmt Sahara-Luft – dann drohen wieder Unwetter

Von: Theresa Kuchler

Die Woche in Bayern startet kühl, in einigen Regionen drohen Gewitter. Gegen Ende der Woche kehrt überall der Sommer zurück. Allerdings nur kurz.

München – Der Mai geht in Bayern nicht gerade sommerlich zu Ende. „Es ist kalt. Viel zu kalt für Ende Mai“, sagt Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. Ihm zufolge haben am Montagmorgen (30. Mai) noch einige Wetterstationen Bodenfrost gemessen - und das, obwohl es in den vergangenen Wochen immer wieder zu enormen Hitzewellen kam. Vorerst bleibt die Kälte in Bayern hängen: In der Nacht zum Dienstag (31. Mai) sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) ebenfalls Frost voraus.

Am Montagnachmittag und -abend soll es außerdem in manchen Teilen Bayerns gewittern. Der DWD gibt an, dass besonders an den Alpen und im nördlichen Franken Gewittergefahr mit mitunter stark böigen Schauern besteht. Viele Wolken und teils heftigen Regen erwartet der DWD zum meteorologischen Sommeranfang am Mittwoch, mit dem diese Woche eines der trockensten Frühjahre aller Zeiten zu Ende geht.

Wetter in Bayern: 30 Grad und Unwetter kommen zurück - mancherorts bereits Mittwoch starke Schauer

Auch in München zieht sich der bewölkte und regnerische Trend vorerst fort. So sagt wetter.com voraus, dass sich die Sonne am Dienstag nur vereinzelt durch den wolkenverhangenen Himmel drücken kann. Von Nachmittag bis abends sind anhaltende Schauer zu erwarten, wobei es zu Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 17 und 30 Stundenkilometern kommen kann.

Zum Pfingstwochenende hin kommt der Sommer zurück nach Bayern - und mit ihm die Unwetter-Gefahr. © Peter Kneffel/Robert Michael/dpa (Collage-merkur.de)

Am Mittwoch werde es dann im gesamten Süden des Freistaats starke Schauer geben, so die Wetter-Experten des DWD. In Nordbayern erwarten sie eine Mischung aus Sonne und Wolken bei weitgehender Trockenheit und Höchsttemperaturen von 19 bis 24 Grad.

„Sommerschub“ in Bayern nur von kurzer Dauer: Schon am Montag (6. Juni) wieder kühler

Erst gegen Ende der Woche soll es wieder wärmer werden. Dominik Jung prognostiziert, dass die sommerliche Hitze mit Höchstwerten von 25 bis 30 Grad am Pfingstwochenende zurück nach Bayern kommt. Saharaluft werde die warme Luft aus dem Süden zu uns bringen. „Der Sommer nimmt wieder Fahrt auf“, sagt Jung - und warnt gleichzeitig: „Es wird aber recht gewittrig zur Sache gehen.“ Insbesondere in Bayern sei mit einer längeren Unwetterphase zu rechnen, die von Freitag über das Wochenende bis Montag andauern kann.

Auf ergiebigen Landregen lässt sich allerdings weiter warten. Denn die Schauer und Gewitter werden lokal ausfallen und das „meist auch mit lokalem Starkregen, der dem Erdboden mehr schadet als nutzt“, so Jung. Und der „Sommerschub“ ist nur von kurzer Dauer. Am Montag werde es bereits wieder kühler werden, so die Prognose des Wetterexperten.

Die Höchsttemperaturen in Bayern am Dienstag (31. Mai) von wetter.com:

Würzburg (Unterfranken): 21 Grad

Erlangen (Mittelfranken): 21 Grad

Bayreuth (Oberfranken): 20 Grad

Augsburg (Schwaben): 18 Grad

München (Oberbayern): 20 Grad

Regensburg (Oberpfalz): 21 Grad

Passau (Niederbayern): 22 Grad

