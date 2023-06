33 Grad und schwülwarm: Gewitter im Anmarsch auf Bayern – Sogar schwere Sturmböen möglich

Von: Katarina Amtmann

Teilen

In Bayern bliebt es heiß, bis zu 33 Grad sind am Sonntag möglich. In der kommenden Woche drohen im Freistaat aber Gewitter, schauerartiger Regen und sogar schwere Sturmböen.

München - Der Sommer ist in Bayern voll da. Strahlenden Sonnenschein und blauen Himmel gab es vielerorts in der letzten Woche. Auch am Sonntag, 18. Juni, wird es im Freistaat mit Werten zwischen 27 und 33 Grad heiß, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet.

Gewitter und Regen im Anmarsch auf Bayern - Schwülwarmes Wetter im Freistaat

In der Nacht zum Montag drohen vor allem in Franken, eventuell aber auch in Teilen Schwabens und Oberbayern dann „gebietsweise schauerartiger Regen und einzelne Gewitter“, so der DWD weiter. Der Montag beginnt dann bereits wolkig beziehungsweise stark bewölkt, gebietsweise gibt es schauerartigen Regen, vereinzelt auch Gewitter. „Über Mittag vorübergehend mehr Sonne, am Nachmittag und Abend dann aber vor allem im Norden und an den Alpen einzelne kräftige Gewitter.“ Warm bleibt es aber weiterhin: Zwischen 26 und 31 Grad sind möglich.

„In der Nacht zum Dienstag weitgehend abklingende Schauer und Gewitter, später aber vor allem in Franken erneut zum Teil kräftiger Regen und Gewitter“, so der DWD. Der Dienstag beginnt zunächst mit viel Sonne, im Norden anfangs wolkig. Regen und Schauer sind möglich, zum Abend auch „kräftige Schauer und Gewitter“. Es wird bei 29 bis 33 Grad schwülwarm.

Wetter in Bayern: Die spektakulärsten Bilder aus den vier Jahreszeiten Fotostrecke ansehen

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Gewitter in Bayern: Sturmböen möglich

Am Mittwoch ist es ebenfalls wechselnd bewölkt, schon am Vormittag drohen Schauer und einzelne Gewitter. Am Abend sagt der DWD dann teilweise kräftige beziehungsweise unwetterartige Gewitter vorher. Bei Gewittern sind sogar Sturm- und schwere Sturmböen möglich.

Strahlender Sonnenschein am Sonntag, doch dann sind Gewitter im Anmarsch nach Bayern. © IMAGO / teamwork / MiS (Collage: Merkur.de)

Wetter für München (Werte von wetter.com)

Datum Wetter 19. Juni 28 Grad, 30 Prozent Regenwahrscheinlichkeit 20. Juni 31 Grad, 80 Prozent Regenwahrscheinlichkeit 21. Juni 28 Grad, 80 Prozent Regenwahrscheinlichkeit 22. Juni 24 Grad, 70 Prozent Regenwahrscheinlichkeit 23. Juni 22 Grad, 90 Prozent Regenwahrscheinlichkeit

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.