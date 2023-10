Wind- und Sturmböen in München und Alpenvorland: DWD hebt Wetterwarnungen auf

Von: Lucas Sauter Orengo

In München wird es am Freitag (27. Oktober) ungemütlich, ehe es zum Wochenende wieder schöner werden soll. © Ralph Peters via www.imago-images.de

Wetter-Warnung für München aufgehoben: Der Freitag (27. Oktober) zeigte sich in der Landeshauptstadt ungemütlich. Zum Wochenende beruhigt sich das Wetter dann aber wohl.

Update, 27. Oktober, 20.30 Uhr: Der DWD hat seine Warnung vor Sturmböen im Alpenvorland ebenfalls aufgehoben. Sowohl für München und Region als auch den äußersten Süden Bayerns gelten demnach keine Wetterwarnungen mehr.

Update, 27. Oktober, 18.09 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst hat seine Warnung vor Windböen in München und Umgebung aufgehoben. Weiterhin gilt im Alpenvorland und im gesamten äußersten Süden Bayerns noch die amtliche Warnung vor Sturmböen bis 20 Uhr, mit Geschwindigkeiten bis zu 75 km/h.

Wetter-Warnung für München und die Region: Sturmböen am Alpenrand

Erstmeldung, 27. Oktober, 13.34 Uhr: München - Der Herbst hat das Ruder vollends übernommen: Nach lange anhaltendem Regen in den vergangenen Tagen bläst am Freitag, 27. Oktober, ein starker Wind durch München. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat daher eine Warnung vor Windböen in der Region herausgegeben. Dort heißt es: „Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h gerechnet werden.“

Noch intensiver das Bild am direkten Alpenrand. Im gesamten äußersten Süden Bayerns treten gar „Sturmböen“ auf. Dabei zieht sich das Warngebiet vom westlichen Allgäu bis ins Berchtesgadener Land im Osten des Freistaats. Die Warnungen des Deutschen Wetterdiensts laufen aktuell bis 18 Uhr am Freitag, am Alpenrand bis 20 Uhr. Zum Wochenende soll sich das Wetter in München dann wieder etwas beruhigen, am Sonntag bahnt sich gar bestes Ausflugswetter für München an.

Bis zu 20 Grad am Wochenende in München

Wie wetteronline vorhersagt, steigen die Temperaturen dann auf bis zu 20 Grad an, dazu soll es - Stand jetzt - Sonne satt geben, ehe es in der kommenden Woche dann wieder wechselhafter werden soll.

Ist das noch normal? Dass der Herbst dieses Jahr ungewöhnlich mild ist, sieht man auch an der Natur. Blumen und Bäume sprießen noch immer oder schon wieder, einige Tiere sind länger aktiv - und auch das Thema Heuschnupfen ist nach wie vor aktuell. In Zukunft wird sich, so die einhellige Meinung von Wissenschaftlern, das Klima auch in München weiter verändern. Wärmere, trockenere Sommer und schneearme Winter sollen dann zur Normalität werden.

