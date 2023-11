Reinfahren oder nicht? Schilder-Schmarrn in Moosach verärgert Bürger - Münchner Stadtwerke reagieren

Von: Regina Mittermeier

Reinfahren oder draußen bleiben – was gilt denn nun in der Baubergerstraße in München? Dieser Autofahrer entschied sich für ersteres. © Markus Götzfried

Widersprüchliche Straßenschilder an einer Fernwärme-Baustelle in München-Moosach sorgen für Ärger. Die Stadtwerke haben reagiert - und sich für die „berechtigten Hinweise“ bedankt.

München – Das eine Schild erlaubt die Einfahrt in die Straße, das andere verbietet das ausdrücklich – wer in den vergangenen Tagen auf der Baubergerstraße in Moosach fuhr, konnte es eigentlich nur falsch machen. Denn die Tafeln, die dort wegen einer Fernwärme-Baustelle der Stadtwerke München (SWM) standen, widersprachen sich zum Teil.

München: Regeln in der Baubergerstraße schwer erkennbar

Außerdem galten Einbahnregelungen in bestimmten Abschnitten – aber wer das verstehen wollte, musste ganz nah an die Schilder ran. Denn ergänzende Hinweise standen nur klein und handschriftlich darunter. „Jedem anderen hätte man diese Baustelle so untersagt“, fand unser Leser Thorsten Wessel aus Allach und wandte sich an seine Zeitung.

Die Stadtwerke München geben zu: Manches war provisorisch beschildert. © Markus Götzfried

Denn er fährt dort regelmäßig entlang und ärgert sich. „Wenn man von der Dachauer Straße kommt, ist es sehr schwer ersichtlich, was für Regeln gelten“, erklärt der 51-Jährige, der im Garten- und Landschaftsbau arbeitet. „Man muss auf Abbieger, Radfahrer und Fußgänger auch aufpassen.“

Stadtwerke München bedanken sich für Hinweise

Auf Nachfrage unserer Zeitung bedankt sich eine Sprecherin der Stadtwerke München „für die berechtigten Hinweise“. Sie berichtet, Mitarbeitende hätten die Tafeln umgehend angepasst. „Das Durchfahrt-verboten-Schild zeigte in die falsche Richtung“, erklärt sie. Außerdem: „Die provisorische handschriftliche Beschilderung wurde entfernt und durch ein korrektes Verkehrszeichen ersetzt.

Manche Schilder-Regeln wurden handschriftlich notiert. © Markus Götzfried

Mitarbeitende der Münchner Stadtwerke werkeln seit September in der Baubergerstraße. Im Zuge des Projekts in Moosach sollen mehr als 1200 Haushalte ans Fernwärmenetz angeschlossen werden. Das passiere in wechselnden Baustellenabschnitten. Der Großteil soll bis Frühjahr 2025 abgeschlossen sein, damit die Gebäude ab dem Jahr schrittweise an die Fernwärme angeschlossen werden können, erklärt die Sprecherin.

An der Baubergerstraße sei für die Arbeiten eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet, die noch etwa bis Ende dieses Jahres gelten soll. Die Bauarbeiten an sich an der Stelle sollen im August beendet sein.

Umleitung für die Baustelle in Moosach wird nicht kommen

Thorsten Wessel ist froh, dass sich endlich jemand um den gefährlichen Abschnitt gekümmert hat. Er vermisst zwar nach wie vor eine Umleitung an der Baustelle an der Baubergerstraße – aber da wird keine eingerichtet. Der Abschnitt sei nicht stark befahren, berichtet die Sprecherin der Stadtwerke. Deswegen sei dort „keine Umleitungsbeschilderung vorgegeben“.