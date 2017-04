Blitzräumung des Boardinghauses: Wer ist schuld?

Innerhalb weniger Stunden mussten am Gründonnerstag 180 Menschen das Boardinghaus Am Neubruch verlassen. Nun schaltet sich der Stadtrat in den Zwangsumzug mit ein.

München - Der Stadtrat befasst sich nun mit dem Schicksal der 180 Menschen, die am Gründonnerstag blitzartig das Haus Am Neubruch räumen mussten. Seither leben sie in der Bayernkaserne in einem Gebäude, das für den Kälteschutz (also das Hilfsprogramm für Wohnungslose) vorgesehen war.

CSU-Stadtrat Marian Offman hat sich am Mittwoch ein Bild von der Lage gemacht und mit Bewohnern geredet. Die Bedingungen in der Bayernkaserne empfänden viele wegen der Mehrbettzimmer als schwierig, sagt er.

CSU-Stadtrat stellt Antrag an Sozialreferat

Offman ist schockiert von dem, was ihm Bewohner aus dem geräumten Haus in Moosach erzählt haben. „Häufig hat die Heizung nicht funktioniert, es gab Bettwanzen und Kakerlaken, Löcher in den Fenstern.“ Viele seien wütend, dass die Stadt diese Missstände nicht abgestellt habe. Das Sozialreferat verweist darauf, dass es Sache des Betreibers – der 2-Rent Group – gewesen wäre, der ja ein entsprechendes Bettplatzentgelt gezahlt bekam. Vorgeworfen wird der Stadt auch, sie habe keine Sozialarbeiter vor Ort gehabt. Das Sozialreferat wiederum sagt, der Betreiber habe den Sozialarbeitern keine Räume zur Verfügung gestellt. Offman hat daher nun eine Anfrage ans Sozialreferat gestellt, um etwa zu erfahren, welche Probleme es mit der 2-Rent Group gab und wie die Verwaltung weiter vorgehen wird.