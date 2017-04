Boardinghaus: Frau will Stadt verklagen

Nach Zwangsauszug

+ © Schlaf Angela Oeltjen (r.) und andere Bewohner flogen aus dem Boardinghaus. © Schlaf

Für Angela Oeltjen (60) ist Schluss mit lustig: Sie will die Stadt verklagen. Sie ist einer der 180 Bewohner, die am Gründonnerstag überstürzt aus dem Boardinghaus am Neubruch (Moosach) ausziehen mussten.