Feuerwehr München rückt zu Brand in Wohnheim aus – eine unbekannte Person stirbt

Von: Thomas Eldersch

Die Feuerwehr München musste zu einem Brand in einem Wohnheim ausrücken. Für einen Mann kam jede Hilfe zu spät. © Petryszak Johann "C"/Feuerwehr München

Bei einem Brand im Münchner Nordwesten starb eine Person. Bislang ist die Identität des Toten unklar. Die Polizei ermittelt – auch zur Brandursache.

München – In einem Appartment eines Wohnheims in Moosach ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Dabei kam ein Mensch ums Leben. Ein weiterer wurde verletzt. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Brand in Moosach: Feuerwehr findet nach Löscheinsatz eine Leiche

Gegen 7.30 Uhr am Dienstagmorgen, 28. Juni, brach laut Pressemitteilung der Polizei München in einem Appartment im zweiten Stock eines Wohnheims in Moosach ein Feuer aus. Anwohner berichteten von massiver Rauchentwicklung. Die Feuerwehr München machte sich umgehend auf den Weg zum Einsatzort. Dort angekommen, machten sich die Helfer sofort daran, unter Einsatz schweren Atemschutzes das Feuer zu löschen – was ihnen auch zügig gelang. In der betroffenen Wohnung fanden sie jedoch eine leblose Person. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Durch den Brand wurde in der Nachbarwohnung eine 47-jährige Person leicht verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Aufgrund der massiven Rauchentwicklung während des Brandes wurden mehrere Wohnungen neben und über der Brandwohnung auf eine Verrauchung und Brandausbreitung kontrolliert. Nachdem diese Maßnahmen abgeschlossen waren, konnte ein Großteil der Bewohnerinnen und Bewohner zurück in ihre Wohnungen, schreibt die Feuerwehr München.

Brand in Wohnheim in Moosach: Polizei ermittelt

Die Polizei kümmerte sich während des Löschvorgangs darum, den Verkehr an der Einsatzstelle vorbeizuleiten. Anschließend nahmen Brandfahnder des Kommissariats 13 die Ermittlungen zur Brandursache auf. Diese dauerten zunächst noch an. Weiter wird versucht zu ermitteln, wer die verstorbene Person in der Wohnung war. (tel)

