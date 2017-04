Wegen verdächtiger Person: Großeinsatz am OEZ

Am Dienstagabend rückte die Polizei am Olympiaeinkaufszentrum mit mehreren Streifenwagen an.

Am Dienstagabend hatte die Münchner Polizei einen Hinweis bekommen, am Olympiaeinkaufszentrum werde eine Person bedroht. Nach einem Großeinsatz gab es schnell Entwarnung.

München - So sollen soziale Medien funktionieren! Am Dienstagabend gegen 20.40 Uhr, kurz bevor viele Münchner vor dem Fernseher mit demFC Bayern (2:4 bei Real Madrid) mitfieberten, ging bei der Polizei ein Hinweis ein, der am Ende einen Großeinsatz am OEZ auslöste.

Kurz darauf teilte das Präsidium dann auch via Twitter mit, am Olympiaeinkaufszentrum haben sich Hinweise auf eine verdächtige Person ergeben. Die Beamten wissen nach demAmoklauf im vergangenen Jahr, dass eine Bedrohungslage am OEZ schnell Unruhe auslösen kann. Sie schreiben: „In Eurem Interesse nehmen wir das ernst.“ Laut Polizei hieß das erste Einsatzstichwort „Bedrohung mit Waffe“.

Wir hatten einen Hinweis auf eine verdächtige Person am OEZ. In Eurem Interesse nehmen wir das ernst. Bisher haben wir nichts festgestellt. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 18. April 2017

Kurze Zeit später gab die Polizei Entwarnung. Bei dem Einsatz am OEZ haben die Beamten nichts Verdächtiges festgestellt. Und mit einem letzten Tweet verabschiedete das Präsidium die Münchner in die Nacht.

Alles in Ordnung! Wir waren schnell vor Ort und haben nichts festgestellt. Der Einsatz ist bereits beendet. Wir wünschen eine gute Nacht. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 18. April 2017

„Am Ende war es viel Lärm um Nichts“, sagt Polizeisprecher Christoph Reichenbach auf tz-Nachfrage. Der angebliche Bedrohte wurde im Laufe des Einsatzes nämlich schnell zum Beschuldigten. Der Anrufer, ein 65-Jähriger aus Bayern, habe den Einsatz mit einer Falschmeldung bewusst provoziert. „Er bekommt jetzt eine Anzeige wegen des Missbrauchs von Notrufen“, sagt Reichenbach.

Der wegen ähnlicher Fälle polizeibekannte Mann behauptete, er werde von jemandem am U-Bahnhof Olympiaeinkaufszentrum mit einer Pistole bedroht. Als die Beamten mit einem Großaufgebot anrückten, stellte sich heraus, dass der Anrufer gelogen hatte.

Polizeisprecher Christoph Reichenbach: „Man kann nur von Glück reden, dass das Ganze nach Ladenschluss passierte. Der Einsatz hätte vermutlich Panik ausgelöst.“

Johannes Heininger