Raus hier, Sie haben 3 Stunden! Wohn-Drama um 180 Münchner

Die Bewohner mussten am Mittwoch raus aus ihren Zimmern am Neubruch.

Da stehen sie auf dem Fußweg. Fassungslos, ratlos, die Blicke leer, die Tüten und Kisten prall gefüllt mit der armseligen Habe. Insgesamt 180 arme Münchner sind es, die hier gewohnt haben – und die direkt vor Ostern ihre ganz eigene Leidensgeschichte erlebt haben.

München - Insgesamt 180 arme Münchner haben in einem Boardinghaus am Neubruch in Moosach gewohnt. Die Leute – viele von ihnen Geringverdiener, die sonst wohnungslos wären – erfuhren am Mittwoch in der Früh, dass sie raus müssen, noch am gleichen Tag! Plötzlich heißt es: In drei Stunden müssen alle Wohnungen geräumt sein!

„Das klang wie ein Räumungskommando“, sagt Samantha C. (19). „Wir konnten nicht einmal alles mitnehmen, so schnell musste alles gehen“, sagt ihr Freund Damian C. Jetzt wohnen sie in der Bayernkaserne, die ansonsten unter anderem für das Kälteschutzprogramm und für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt wurde.

„So kann man doch nicht mit Menschen umgehen“

Vermieter am Neubruch ist die 2-Rent Group, die Wohnungen auf Zeit anbietet und mit der Stadt zusammenarbeitet (die wiederum die Miete zahlt). Der Grund für die Zwangsumsiedlung ist bisher nicht ersichtlich. In einer Stellungnahme des Sozialreferats ist die Rede von einer angedrohten Kündigung seitens der 2-Rent Group. Hier heißt es, dass die Betreiberin damit gedroht habe, den Betrieb einzustellen. Damit die Bewohner über die Feiertage nicht plötzlich auf der Straße stehen, habe man handeln müssen.

Am alten Quartier am Neubruch hängt allerdings inzwischen ein Zettel der 2-Rent Group. Hier ist die Rede von ausstehenden Zahlungen seitens der Stadt und einer damit zusammenhängenden Schließung über die Feiertage. Die Bewohner wissen nichts Genaues über die Gründe. „Irgendwas läuft krumm“, sagt etwa Michael Gregorz (53), „von welcher Seite auch immer.“

Im Haus 12 in der Bayernkaserne werden die Menschen von Mitarbeitern des Evangelischen Hilfswerks betreut. Bereichsleiter Anton Auer hat am Mittwochnachmittag den Hilferuf der Stadt bekommen. Kurzerhand räumte man den ganzen Westflügel des Hauses, wo zum Teil Familien untergebracht waren. Bei den Zwangsumgesiedelten vom Neubruch sitzt die Enttäuschung tief. „So kann man doch mit Menschen nicht umgehen“, sagt Michael Gregorz. „Und es war auch noch mein Geburtstag…“

Ein so genanntes Boardinghaus ist etwas Ähnliches wie eine Pension. Im Behörden-Deutsch handelt es sich um „eine Beherbergungsart in städtischer Umgebung“, bei der eine Unterbringung „für längere Zeit möglich“ ist. Inbegriffen sind Serviceleistungen wie Reinigung oder hotelmäßiger Zimmerservice. Das Problem: Diesen Häusern wird nachgesagt, das sie sich in einer Grauzone zwischen Hotel und Mietwohnung bewegen. Die Bewohner sind oft Geringverdiener, dabei liegen die Mieten oft bei Hunderten Euro monatlich für ein Bett.

