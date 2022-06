Mord an Rudolph Moshammer: Täter (42) kommt nicht vorzeitig frei - Herish A. sitzt bis zum letzten Tag ein

Von: Andreas Thieme

Rudolf Moshammer (hier mit Hündin Daisy) wurde im Januar 2005 ermordet © Volker Dornberger

Keine Gnade für den Moshammer-Mörder: Herish A. (42) wird nach Informationen unserer Zeitung nicht vorzeitig entlassen und sitzt bis zum letzten Tag ein.

München - Seit mittlerweile 17 Jahren sitzt Herish A. (42) im Gefängnis. Eigentlich hatte der Iraker in diesem Sommer auf eine vorzeitige Entlassung gehofft. Doch das ist für die Justiz kein Thema!

Über eine „etwaige Sachbehandlung nach § 456a StPO“ (darin ist der Verzicht auf Haftvollstreckung bei Auslieferung, Überstellung oder Ausweisung geregelt) sei inhaltlich noch nicht entschieden. „Dies wird erst nach Ablauf der Mindestverbüßungsdauer von 18 Jahren am 15.1.2023 geschehen“, erklärt Oberstaatsanwältin Anne Leiding. Davor sei keine Abschiebung möglich oder geplant. Das bedeutet: Bis Mitte Januar 2023 bleibt Herish A. vorerst hinter Gitter. „Ich arbeite freilich daran, dass sich das schnellstmöglich ändert“, sagt sein Anwalt Adam Ahmed. Er hatte im Dezember 2021 noch mit einer Abschiebung für diesen Sommer gerechnet.



Rückblick: Am 14. Januar 2005 hatte Herish A. mit einem Kabel Rudoph Moshammer in dessen Grünwalder Villa erdrosselt. Das Landgericht München II verurteilte den Iraker im November 2005 zu lebenslanger Haft und verhängte zusätzlich auch die besondere Schwere der Schuld. In diesem Fall ist eine Haftentlassung vor Ablauf von 15 Jahren, die normalerweise „lebenslänglich“ bedeuten, ausgeschlossen. Anne Leiding sagt: „Bei der lebenslangen Freiheitsstrafe mit besonderer Schwere der Schuld werden vor Ablauf der 15 Jahre die Akten an die zuständige Strafvollstreckungskammer vorgelegt mit dem Antrag, eine bestimmte Mindestverbüßungsdauer festzusetzen.“ Das Amtsgericht Straubing entschied im Juni 2020 dann auf eine Dauer von 18 Jahren, die erst am 15. Januar 2023 enden werden.

München: Moshammer-Mörder darf nicht vorzeitig aus dem Gefängnis

Wie geht es für Herish A. weiter? Nach Ablauf der Mindestverbüßungsdauer werden die Akten „erneut dem Gericht vorgelegt zur Prüfung der Strafrestbewährung“, sagt Leiding. „Eine Bewährung kann nur gewährt werden, wenn eine positive Sozialprognose vorliegt.“Die Strafvollstreckungskammer prüft den Häftling dafür genau: Ein Psychologe erstellt dafür ein detailliertes Gefährlichkeitsgutachten. Geprüft wird etwa die Aggressionsneigung oder auch Süchte.



Herish A. (42) erdrosselte Moshammer mit einem Kabel und wurde zu lebenslanger Haft verurteilt © Archiv

„Sollte die Strafrestbewährung zu diesem Zeitpunkt abgelehnt werden, erfolgt in der Folgezeit keine automatische Prüfung von Amts wegen mehr“, erklärt Leiding. „Es wird vielmehr nur noch auf Antrag des Verurteilten geprüft, der einen solchen jedoch jederzeit – natürlich auch wiederholt – stellen kann.“ Bis dahin bleibt der Häftling also hinter Gitter.



„Die Entlassung klappt aber nicht in jedem Fall“, sagt Nico Werning, Vorsitzender der Initiative Bayerischer Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger. „Es hat auch schon Fälle gegeben, das saßen Häftlinge 50 Jahre im Gefängnis.“ Begründet werden muss das von Seiten der Justiz mit einer Gefährlichkeitsprognose. Denn nicht immer kriegen die Häftlinge ihre Probleme wie Sucht oder Aggression in den Griff.

Moshammer-Mord: Das Gesetz erlaubt bei besonderer Schuldschwere Haft bis zum eigenen Tod

Das Gesetz ermöglicht sogar, dass ein Häftling bis zu seinem eigenen Tod in Haft bleibt, wenn ein Mordurteil mit besonderer Schuldschwerevorliegt. „Eine lebenslange Freiheitsstrafe kann tatsächlich lebenslang vollstreckt werden“, bestätigt Florian Gliwitzky, Sprecher des Oberlandesgerichts. Das Bundesverfassungsgericht hat jedoch festgelegt, dass die Probleme des Häftlings im Vollzug bearbeitet werden müssen, etwa durch Therapie. Ihm muss grundsätzlich eine Aussicht ermöglicht werden, wann er denn rauskommt.

