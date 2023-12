Mord aus Habgier: Das alles fand die Polizei beim mutmaßlichen Obdachloser-Killer

Von: Nadja Hoffmann

Drucken Teilen

Raimund Auer wurde unter der Kleinhesseloher Brücke verbrannt. © Fotos: Mittermeier/Privat

Sie haben ihn! Die Polizei hat den mutmaßlichen Mörder von Raimund Auer hinter Gitter gebracht. Der Obdachlose war im Englischen Garten brutal umgebracht worden. Scheinbar eine Milieu-Tat.

Löschte er aus Habgier das Leben eines Menschen aus, der in der gleichen schwierigen Lage war? Nach drei Wochen intensiver Ermittlungen hat die Polizei den Mann festgenommen, der am 23. November den Obdachlosen Raimund Auer im Englischen Garten brutal erschlagen und dann angezündet haben soll.l. Der mutmaßliche Täter scheint kaltblütig. Er lebt zum einen selbst auf der Straße und soll den Mord begangen haben, um sein Opfer ausrauben zu können. Zum anderen gab er sich als Ersthelfer aus, als geschockte Passanten zum Tatort kamen. Wie berichtet, hat die brutale Tat die Menschen in Schwabing erschüttert. Viele kannten den 78-jährigen Raimund Auer vom Sehen. Er war mit seinem roten Fahrrad immer auf den Straßen unterwegs und hatte seinen Lagerplatz seit Längerem unter der Kleinhesseloher Brücke vis-a-vis vom Seehaus. Wie Stephan Beer, Leiter der Mordkommission, am Freitag bei einer Pressekonferenz erklärte, gilt sein Dank den Münchnern. „Bei uns sind 34 Hinweise eingegangen.“ Wichtige Infos, die in die Arbeit der Ermittlungsgruppe Isarring eingegangen sind.

Es wird weiter um Zeugenhinweise gebeten

Folgendes Bild zeichnet sich ab: Der mutmaßliche Täter ist selbst seit 2018 obdachlos und hatte seinen Schlafplatz einige hundert Meter entfernt von Raimund Auers Lager. Als Passanten dort kurz vor 22 Uhr der Polizei meldeten, dass eine Person brennt, war der Ungar bereits vor Ort. „Er gilt als Auffindzeuge“, beschreibt Beer. Als solcher geriet er in den Fokus der Ermittler. Auch, weil er sich schnell in Widersprüche verwickelt hat. Bei ihm fand die Polizei eine Tüte mit Habseligkeiten, die Raimund Auer nachweislich gehört haben: eine Lupe, eine Zange und ein multifunktionaler Schraubenzieher. Zudem gibt es Videoaufnahmen von Überwachungskameras, die den Ungarn belasten. Am Donnerstag klickten bei dem 56-Jährigen dann die Handschellen. Vorwurf: Mord! „Dem Haftbefehl liegen die Mordmerkmale der Habgier und der Ermöglichungsabsicht (für den Raub) zu Grunde“, teilt Oberstaatsanwältin Anne Leiding mit. Die Polizei hofft unter 089/29100 weiter auf Hinweise. Dazu, was am 23. November ab 17 Uhr passiert ist. Und dazu, wo die EC- und AOK-Karte von Raimund Auer geblieben sind.