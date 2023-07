Mordanschlag in der Cocktailbar: Mann (53) stirbt bei Eifersuchtsdrama auf der Sonnenstraße

Krimi-Meile Feierbanane

Der Mordversuch im Sausalitos schlug fehl - der Täter beging Selbstmord.

Seit Monaten häufen sich an der Sonnenstraße Raubdelikte und Attacken. Jetzt ist es zu einem blutigen Höhepunkt gekommen: In der Bar Sausalitos hat sich am Samstagabend ein Eifersuchtsdrama abgespielt, bei dem ein 53-jähriger Ebersberger sein Leben gelassen hat.

Zum Entsetzen der Gäste spazierte der Mann gegen halb elf Uhr abends in die voll besetzte Cocktailbar und zog ein Küchenmesser hervor. Mit diesem stach er auf einen 55-Jährigen ein, der ebenfalls aus Ebersberg stammt und der mit mehreren Bekannten in der Bar saß – darunter auch eine Frau, um die es bei dem Anschlag ging, wie die Polizei mittlerweile weiß. „Die Betreffende war früher mit dem Angreifer zusammen und ist nun mit dem 55-Jährigen Opfer ein Paar, ergaben Zeugenbefragungen“, sagt Polizeisprecher Sven Müller. „Da die Tat hoch emotional ausgeführt wurde, vermuten wir Liebe und Eifersucht als Tatmotiv.“ Der offenbar verlassene Täter versuchte zuerst, seinen feiernden Konkurrenten durch Stiche in die Brust zu töten. Was ihm nicht gelang, denn der neue Freund seiner Flamme wurde nicht lebensgefährlich verletzt, er erholt sich derzeit noch im Krankenhaus. Bevor Tischnachbarn dem Angreifer das Messer abnehmen konnten, versetzte sich dieser aber anschließend selbst so tiefe Stiche in Bauch und Hals, dass er gestern Morgen im Krankenhaus verstarb.



Die Polizei rückte mit 35 Streifenwagen und einem Kriseninterventionsteam an. Das Sausalitos wurde für Passanten gesperrt, manche der Gäste saßen auf dem Bürgersteig, geschockt von der brutalen Szene, die sie gerade erlebt hatten. Mehrere Zeugen wurden befragt, Rettungswagen transportierten die zwei Ebersberger Männer ab. Die Sonnenstraße war voll mit Polizeiautos. Nach Angaben der Ermittler handelte es sich bei beiden Männern um gebürtige Bayern. Die Tat war also kein versuchter Ehrenmord, wie er unter muslimischen Clans vorkommt, sondern ein klassisches Eifersuchtsdrama.



Doch Mordversuch und Selbstmord waren an diesem Wochenende nicht der einzige Vorfall auf der Sonnenstraße. Tags zuvor, in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 2 Uhr, bedrohte gleich neben dem Sausalitos ein 35-jähriger Münchner einen 58-jährigen Mann mit einem Messer – die beiden waren in Streit geraten. Passanten riefen die Polizei, der Angreifer wurde festgenommen. Auch in den Wochen und Monaten zuvor meldete die Polizei von der Meile zwischen Altem Botanischen Garten und Sendlingertorplatz mehrere Raubüberfälle, Körperverletzungen und Beleidigungen.



Die umliegenden Geschäfte und Lokale sind nicht begeistert von den gehäuften Straftaten rund um ihre Türen und Wege. „Nachts dürfte die Stadt hier ruhig für mehr Sicherheit sorgen“, sagte Gastronom Peter Fleming unserer Zeitung im April, kurz vor der Schließung seines Clubs Harry Klein. Er sei gar nicht unglücklich, von der Sonnenstraße weg zu müssen, da das nächtliche Straßenpublikum, das vom Hauptbahnhof herüberkomme, kein angenehmes sei. „Tatsächlich ist die sogenannte Feierbanane für uns ein Einsatzschwerpunkt“, sagt Polizeisprecher Müller, „unsere Streifen sind hier stets präsent. Das ist hier nun mal ein Hotspot, an dem viel los ist.“ Die Messerstecherei im Sausalitos bezeichnet er aber als „völlig atypisch. Das waren über 50-Jährige, nicht das normale Feierpublikum.“