Messer-Attacke auf eigenen Chef: Maler (33) nach Bluttat in Fachklinik - ermittelt wird wegen versuchten Mordes

Von: Nadja Hoffmann

Teilen

Abgesperrt: der Tatort an der Rosa-Bavarese-Straße. © Michaela Rehle

Er hätte fast zwei Kollegen getötet, nun sitzt er in einer psychiatrischen Klinik. Ein Maler ist am Samstagvormittag mit einem Küchenmesser auf seinen Chef und einen Mitarbeiter losgegangen. Bei dem Alabaner (33) liegen wohl psychische Beeinträchtigungen vor. Ermittelt wird wegen versuchten Mordes.

Sie sind zusammen zum Bäcker gegangen, um sich ein Frühstück zu kaufen. Sekunden später ist für die Mitarbeiter einer Malerfirma nichts mehr wie zuvor. Einer der Kollegen zückte auf den Treppenstufen vor der Ladenzeile in Nymphenburg plötzlich ein Küchenmesser und stieß zu. Mehrfach und voller Wucht. Durch die Stiche und Schnitte wurden zwei Männer schwerstverletzt. Ein Kollege schwebt noch immer in Lebensgefahr. „Sein Zustand ist weiter äußerst kritisch“, sagt Stephan Beer, Leiter der Mordkommission.

Die Polizei kam mit einem Großaufgebot nach Nymphenburg. © Michaela Rehle

Gegen den Täter, einen 33-jährigen Albaner, wird wegen zweifach versuchten Mordes, und nicht etwa Totschlags, ermittelt. Laut Beer sieht die Staatsanwaltschaft das Mordmerkmal Heimtücke gegeben. Denn: Der Maler trug das Messer mit einer 20 Zentimeter langen Klinge an der Rosa-Bavarese-Straße bei sich. „Die Tat fand unvermittelt statt“, erklärt der Ermittler. Es habe an diesem Morgen vorab keinen Streit gegeben. Die beiden Opfer, der 50-jährige Chef der Malerfirma und ein 28-jähriger Kollegen, haben laut der Polizei beide kosovarisch-serbische Wurzeln. Sie seien bei der Attacke mehrfach von dem Täter getroffen worden: in den Hals, den Brustkorb und den Rücken. In der Klinik kämpften die Ärzte in Not-Operationen um das Leben der beiden Maler, die bislang noch nicht vernommen werden konnten. Der Zustand des Chefs sei inzwischen aber stabil.

Die Ermittler der Mordkommission müssen nun klären, wie es zu dieser Eskalation von Gewalt kommen konnte. Gleich mehrere Anwohner hatten um 7.40 Uhr den Notruf gewählt, als es zu der Bluttat gekommen war. Laut Beer gibt es erste Anzeichen auf den Gesundheitszustand des Täters. Er soll unter psychischen Beeinträchtigungen leiden. Zu dieser Einschätzung passt die Entscheidung, die der Ermittlungsrichter Sonntagnachmittag getroffen hat. Er ordnete laut der Polizei die Unterbringung des Mannes in einer Fachklinik an.