Mordfall Sonja Engelbrecht: 40 neue Hinweise für die Polizei - Ist sie dem Täter auf der Spur?

Von: Nadja Hoffmann

Wichtig für die Ermittlungen im Mordfall Sonja Engelbrecht: ein Vergleichsexemplar der Decke vom Auffindeort. © Polizei/DPA

280 Rückmeldungen gab es schon Anfang März: Jetzt hat die Polizei nochmal 40 neue Hinweise im Mordfall Sonja Engelbrecht bekommen. Am Mittwoch war das Verschwinden der jungen Frau wieder Thema in der TV-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ - aus gutem Grund.

Der Fall der ermordeten Sonja Engelbrecht bewegt die Menschen. Am vergangenen Mittwoch war die Polizei erneut an die Öffentlichkeit gegangen und hatte in der TV-Sendung Aktenzeichen XY... ungelöst um Hinweise gebeten. Die Resonanz ist auch diesmal enorm: Wie es aus dem Präsidium heißt, sind seitdem 40 neue Hinweise bei den Ermittlern der Mordkommission eingegangen. Ein erster Aufruf bei Aktenzeichen hatte erst Anfang März schon zu 280 Rückmeldungen geführt. Darunter waren laut der Polizei 40 Hinweise, die zu neuen Ermittlungsansätzen in dem Fall geführt hatten.

Im März 2022 war die Leiche der jungen Frau in einem abgelegenen Waldstück in Kipfenberg (Altmühltal) gefunden worden. 27 Jahre, nachdem die damals 19-jährige Sonja Engelbrecht am 11. April 1995 am Stiglmaierplatz in München verschwunden ist. Am Ablageort ihrer sterblichen Überreste hat die Polizei im vergangenen Jahr auch die Überbleibsel einer blauen Decke entdeckt. Diese steht nun im Zentrum der Ermittlungen. Menschen, die Hinweise zu der Decke oder einstigen Besitzern haben, werden gebeten, sich unter Telefon 089/29100 zu melden. Weiterer Anhaltspunkt: Die Polizei geht davon aus, dass der Mörder die Region um Kipfenberg im Landkreis Eichstätt gut kannte. Und dass er an Sanierungsarbeiten beteiligt war. Denn: An den Folien, in die die Leiche von Sonja Engelbrecht eingepackt war, befanden sich Reste weißer Wandfarbe. Interessant ist nun für die Polizei, wer 1994 oder 1995 im Raum Kipfenberg renoviert hat.