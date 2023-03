Mordfall Sonja Engelbrecht: Wichtige Decke gefunden - 280 neue Hinweise für die Polizei

Von: Nadja Hoffmann

Wichtig für die Ermittlungen im Mordfall Sonja Engelbrecht: ein Vergleichsexemplar der Decke vom Tatort. © Polizei/DPA

Erfolg für die Münchner Mordkommission: Sie hat 280 neue Hinweise zum Fall Sonja Engelbrecht bekommen. Und direkte Hilfe: Nun liegt den Ermittlern ein Vergleichsexemplar der Decke vom Tatort vor. Führt sie auf die Spur zum Mörder?

Auf dem Weg zur Aufklärung des Mordfalls Sonja Engelbrecht sind die Ermittler einen wichtigen Schritt vorangekommen: Sie waren aktuell auf der Suche nach einer Vergleichsdecke, die eben jener ähnelt, in der die Leiche der 19-Jährigen im Jahr 1995 eingewickelt worden war. Vergangene Woche zeigte die Mordkommission die Stoffreste, die 28 Jahre nach dem Verbrechen noch übrig sind, in der Fernseh-Sendung Aktenzeichen XY... ungelöst. 280 Hinweise sind seitdem im Präsidium eingegangen. Darunter: sehr viele Anrufe zur Decke. Und ein Volltreffer! „Bei uns hat sich jemand gemeldet, der ein solches Exemplar besitzt“, erklärt Polizeisprecher Werner Kraus. Der Hinweisgeber hat dem Präsidium die Decke als Vergleichsstück überlassen. Nun laufen die Ermittlungen auf Hochtouren.

Laut Kraus gibt es die Firma, die die Decke aus Acryl hergestellt hat, wohl schon nicht mehr. Für die Polizei sind aber deren Vertriebswege höchst interessant. Schließlich besaß der Mörder von Sonja Engelbrecht wohl ein Exemplar. Darin wickelte er die Leiche, die auch mit Folien und Klebeband verpackt war, ein. Dann schleppte er alles mehrere hundert Meter durch unwegsames Waldgebiet in Kipfenberg nahe Ingolstadt. In einer Felsspalte ließ er sein Opfer verschwinden.

Wie berichtet, dauerte es 27 Jahre, bis die sterblichen Überreste dort 2022 von der Polizei gefunden wurden. Vorausgegangen war der Fund eines Knochen durch einen Waldarbeiter.

Zuletzt lebend gesehen wurde Sonja Engelbrecht in der Nacht auf den 11. April 1995. Damals wollte sie sich nach einem langen Kneipenabend mit Freunden bei ihrer Schwester telefonisch melden. Zu dem Anruf kam es aber wohl nie, an einer Telefonzelle am Stiglmaierplatz verliert sich um 2.30 Uhr die Spur der Münchnerin. Die Ermittlungen in ihrem Fall will die Polizei nach den jüngsten Erkenntnissen schon demnächst wieder bei Aktenzeichen XY bringen.